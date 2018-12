Reinhauen, kämpfen, ackern: Die Elf-Männer-Sache von Hannover 96 

Damit Hannover 96 am Sonntag in Mainz drei Punkte holt, muss vieles besser werden. Vor allem das Zweikampfverhalten der "Roten" ließ in den letzten Partien einiges zu wünschen übrig. "Wir kommen in Zweikämpfe, aber verlieren viele entscheidende", ärgert sich Trainer André Breitenreiter.