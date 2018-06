Reise-Chaos! DFB-Team nach Sieg gegen Schweden erst um 5 Uhr im Bett

Nach der Fahrt mit dem Bus vom Stadion zum Flieger hieß es für Joachim Löw und Co.: warten. Ein heftiges Gewitter über dem Schwarzen Meer hatte den Ablauf durcheinandergebracht. In der Maschine ausharrend wurde gelacht und gescherzt, Ilkay Gündogan, Marco Reus und Matthias Ginter posierten für Selfies. Erst nach 2 Uhr Ortszeit konnte der Tross gen Moskau abheben.

Der Lohn nach Geduldsprobe Nummer zwei: Ein Bett im Quartier in Watutinki, in das die Spieler gegen 5 Uhr fallen konnten – mit dem Wissen, dass die am Montag richtig beginnende Vorbereitung auf die Partie am Mittwoch gegen Südkorea keine für ein Spiel ist, in dem man auf Fremdhilfe angewiesen ist.