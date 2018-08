Rekord-Ablöse: Ex-Wolfsburger Divock Origi von Liverpool zum BVB?

Anzeige

Borussia Dortmund arbeitet wenige Tage vor Beginn der Saison weiter an der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Neueste Spuren führen nach Liverpool, zum Team von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp. Dort spielt der Belgier Divock Origi, der in der vergangenen Saison an den VfL Wolfsburg verliehen war. Dort schoss er in 31 Spielen sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Der Liverpool Echo berichtet nun, dass die Dortmunder versuchen, Origi in die Bundesliga zurückzuholen. Das Problem: Klopp will seinen Freunden, Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, keinen Freundschaftspreis machen. Das heißt: Die "Reds" rufen für den Belgier eine Summe in Höhe von 30,06 Millionen Euro auf - das würde den 23-Jährigen ganz knapp zum neuen Dortmunder Rekordtransfer machen. Noch vor André Schürrle, der vor zwei Jahren 30 Millionen kostete.

Schürrle, Diallo & Co.: Die Rekordtransfers von Borussia Dortmund Marcio Amoroso, Axel Witsel und Maximilian Philipp gehören zu den Rekordtransfers von Borussia Dortmund. Doch wer steht ganz oben? © imago/Thomas Bielefeld Thomas Delaney (2018, für 20 Mio. von Werder Bremen) © imago/DeFodi Maximilian Philipp (2017, für 20 Mio. vom SC Freiburg) © imago/Thomas Bielefeld Axel Witsel (2018, für 20 Mio. von Tianjin Quanjian) © imago/Kirchner-Media Manuel Akanji (1/2018, für 21,5 Mio. vom FC Basel) © imago/Team 2 Mario Götze (2016, für 22 Mio. vom FC Bayern) © Getty Andrey Yarmolenko (2017, für 25 Mio. von Dynamo Kiew) © imago/Team 2 Marcio Amoroso (2001, für 25,5 Mio. von AC Parma) © imago/Team2 Henrikh Mkhitaryan (2013, für 27,5 Mio. von Shakhtar Donezk) © imago/DeFodi Abdou Diallo (2018, für 28 Mio. vom 1. FSV Mainz 05) © imago/Horstmüller Andre Schürrle (2016, für 30 Mio. vom VfL Wolfsburg) © Getty

Anzeige

Kein Transfer für kleines Geld

Ein offizielles Angebot von BVB-Seite steht noch aus, laut Echo haben die Dortmunder aber ihr Interesse am Spieler in Liverpool hinterlegt. Origis Kontrakt in Liverpool läuft noch bis 2020. Klopp glaubt, dass Klubs vom europäischen Kontinent nach dem Ablauf der englischen Transferphase versuchen würden, Spieler für wenig Geld zu bekommen. "Das wird nicht passieren", sagte der 51-Jährige. "Wir sind nicht in einer finanziellen Situation, in der wir das tun müssen."