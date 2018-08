Rekordablöse! Leicester bestätigt Transfer von Freiburg-Verteidiger Söyüncü

Der SC Freiburg muss kurz vor der Saison den Verlust seines Abwehrchefs hinnehmen: Innenverteidiger Caglar Söyüncü verlässt den Bundesligisten und wechselt in die englische Premier League . Der Youngster schließt sich Leicester City an. Die Engländer hatten zuvor außerdem Routinier Jonny Evans von West Bromwich Albion sowie Filip Benkovic von Dinamo Zagreb für die Position des Innenverteidigers verpflichtet. Auch Arsenal hatte zuletzt Interesse an Söyüncü signalisiert.

55 Spiele in zwei Jahren für Freiburg

Söyüncü war im Sommer 2016 für rund 2,7 Millionen Euro vom türkischen Klub Altinordu zum SCF gekommen und hatte sich durch starke Leistungen in der Bundesliga auch in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes etabliert. Insgesamt bestritt der Abwehrspieler 55 Pflichtspiele für die Freiburger.

Leicester dementierte darüber hinaus einen Abgang von Englands WM-Teilnehmer Harry Maguire, auf dessen Position nun keineswegs Personalmangel herrscht. Der Abwehrchef der "Foxes" war zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht worden, Trainer Claude Puel will ihn aber nicht ziehen lassen. "Ja, er wird nach Manchester gehen", erklärte der Franzose am Deadline Day, schob aber mit einem Augenzwinkern hinterher: "Am Freitag, für wenige Stunden - wenn wir in Manchester spielen..." Dann nämlich trifft ManUtd im Old Trafford auf Leicester.