Seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen, Rekordhalter in der Europa League: Der FC Salzburg ist vor dem Duell mit RB Leipzig in blendender Verfassung. Trainer Marco Rose lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen.

Salzburg/Leipzig. Während sich RB Leipzig beim Abschlusstraining am heimischen Cottaweg noch den letzten Feinschliff holte, saßen Marco Rose sowie sein Euro-League-Torhüter Alexander Walke am Mittwoch in Salzburg bereits bei der Pressekonferenz und wirkten sehr entspannt. „Ich merke schon, dass sich ein paar Dinge aufstauen. Aber wir spielen morgen Fußball, egal wer kommt“, versuchte FCS-Trainer Rose die zahlreichen Journalisten einen Tag vor dem Konzernduell gegen den kleinen Bruder aus Leipzig einzufangen und fügte hinzu: „Für uns zählt die Gesamtkonstellation, das hat wenig mit Leipzig zu tun. Ich verstehe, dass das für alle ringsherum spannend ist. Aber für uns ist es ein wichtiges Euro-League-Spiel, das wir gewinnen möchten.“

Diese Schlagfertigkeit ist nicht verwunderlich. Salzburg eilt von Rekord zu Rekord. „Eine Serie für die Geschichtsbücher“ nennt der Serienmeister seinen Heimnimbus. Seit zwei Jahren sind die Österreicher im eigenen Stadion national und international unbesiegt. Warum sollte sich das am Donnerstag gegen die Leipziger ändern? Zumal Salzburg das erste konzerninterne Pflichtduell vor zweieinhalb Monaten mit 3:2 gewann.

Rekordhalter in der Europa League

Der gebürtige Leipziger Rose hat in seiner anderthalbjährigen Salzburger Amtszeit noch keine Heimniederlage kassiert. Am Donnerstag reicht dem ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe B sogar ein Remis, um zum sechsten Mal und vorzeitig in die K.-o.-Runde der Euro League einzuziehen. „Es passt nicht zur Mannschaft, wenn wir versuchen, nur einen Punkt zu holen. Wir wollen alles raushauen, was drin ist“, sagt FCS-Keeper Walke, der sich über das mit 29.520 Zuschauern ausverkaufte Stadion freut: „Das ist eine Anerkennung von den Fans für unsere Leistungen und gibt einen kleinen extra Schub.“