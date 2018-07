Relaxter Poulsen: Dänen-Blitz verpasst im Urlaub alle Neuigkeiten von RB Leipzig

Anzeige

Seefeld. Yussuf Poulsen ist einer der entspanntesten Fußballer bei RB Leipzig. In seinem Urlaub auf der kleinen Insel Bora Bora im Südpazifik nutzte der Stürmer nur sein privates Handy, etwa um das überdimensionale Jenga-Duell mit seiner Freundin Maria zu filmen. Fußballnews? Fehlanzeige! „Ich habe erst vor vier Tagen mitbekommen, dass Julian Nagelsmann neuer Trainer wird, Rangnick diese Saison übernimmt und wir drei neue Spieler haben“, sagt der Däne, der sein Capi bei der Presserunde während des Trainingslagers in Österreich lässig falsch herum trägt.

Nach der WM und dem Erreichen des Achtelfinals mit Dänemark ist der Urlaub des 24-Jährigen nur halb so lang ausgefallen, wie bei den meisten Spielern des Bundesligisten. „Aber das Turnier hat sehr viel Lust auf mehr gemacht. Es war meine erste Endrunde und wir haben als Mannschaft gezeigt, dass wir es nicht nur schaffen können, uns zu qualifizieren, sondern auch gut zu repräsentieren. Wir haben ein junges Team, da hat man schon Bock auf die EM in zwei Jahren.“

Mehr Konkurrenz im Angriff

Doch wie groß sind die Schmerzen im Trainingscamp, direkt nach den Ferien auf einer Trauminsel? „Ich fühle mich fit, weil ich durch den kurzen Urlaub nicht so viele Grundlagen verloren habe wie die anderen.“ Ein bisschen Rückstand auf seine Teamkollegen, die inzwischen seit knapp drei Wochen in der Vorbereitung sind, hat der Däne natürlich schon. Ob es bereits für ein paar Minuten am Donnerstag im Rückspiel der Europa-League-Quali gegen Häcken reicht, ist offen. Spätestens am Freitag gegen den Premier-League-Club Huddersfield stürmt Poulsen aber wieder für die Rasenballer.

Trotz der gestiegenen Konkurrenz, mit Neuzugang Matheus Cunha stehen nun vier Angreifer im Kader des Bundesligisten, will Poulsen in der neuen Saison genauso viele Einsatzzeiten ergattern, wie in den vergangenen zwölf Monaten. „Als ich letztes Jahr verletzt war, gab es nur Timo und Jean-Kevin. Da musste auch Sabi Stürmer spielen. Das will man diese Saison verhindern, damit er auf seiner normalen Position auf der rechten Zehn spielen kann. Es wird uns stärker machen“, sagt der 24-Jährige.

Wettbewerbsübergreifend kam der Däne vergangene Spielzeit in 41 Partien bei RB zum Zug, erzielt allerdings nur fünf Tore. Sein Vorteil gegenüber den anderen: Mit stolzen 1,93 Metern ist er der Größte und damit auch der prädestinierte Mann für Kopfbälle und Standards in der Offensive. An dieser Stelle ist bekanntlich noch viel Luft nach oben.

