Hier im Liveticker: Der Auftakt zur Bezirksliga-Relegation

60 Startplätze für die Bezirksliga Hannover sind schon fest gebucht, vier Tickets sind noch zu vergeben ( hier die interaktive Karte ). Acht Kreisliga-Zweite wollen in der Relegation die letzte Chance nutzen, doch noch aufzusteigen. Heute treffen in den vier Gruppen zunächst die Kreisligisten aufeinander. Die vier Bezirksliga-Vertreter greifen erst am Sonnabend, 16 Uhr, ins Geschehen ein. Sie spielen dann gegen die Verlierer der Auftaktpartien (bei Remis: auf das Heimteam). Am Dienstag, 13. Juni, ab 19 Uhr, fallen dann die Entscheidungen.

So steht es:

Hier klicken, um die Ergebnis-Übersicht zu aktualisieren .

Vielen Dank an unsere Informanten an den Plätzen: Florian Becker, Arnd Focke (beide in Estorf), Rene Wenzel (in Hannover), Kim Grundstedt (in Auetal) und Henner-E. Kerl (in Lenne).