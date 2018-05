Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Online-Stream schauen

Anzeige

Zweiter Teil der Bundesliga-Relegation 2018! Es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte an der Förde. Mit der Partie Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg am Montag (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) kann sich in Schleswig-Holsteins Hauptstadt ein Fußballtraum erfüllen. Noch nie stand ein Klub aus dem nördlichsten Bundesland in der Bundesliga. Die Störche haben trotz des 1:3 aus dem Hinspiel noch berechtigte Hoffnungen, den Durchmarsch von Liga drei ins Oberhaus zu schaffen. Ein 2:0 würde genügen, da die Relegation nach Europapokal-Arithmetik ausgespielt wird. Bei einem 3:1 nach 90 Minuten ginge die Partie in die Verlängerung, bei einem 4:2, 5:3 usw.der Kieler hätte Wolfsburg aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore die Nase vorn.

„Wir kennen die Gegebenheiten. Wenn Du zu Hause spielst, fühlst Du dich ein Stück wohler, vielleicht kann das ein kleiner Vorteil sein“, sagte Kiels Coach Markus Anfang (43) vor seinem letzten Pflichtspiel in Diensten des KSV.

Während Anfangs Zukunft geklärt ist – der Kieler Aufstiegstrainer von 2017 wechselt zum 1. FC Köln – könnte die Spekulation um Top-Torjäger Marvin Ducksch (24) nach dem Relegations-Rückspiel erst richtig losgehen. Der Stürmer (18 Saisontore) und Liga-Schützenkönig ist noch bis 2019 beim Nord-Rivalen FC St. Pauli unter Vertrag. Kiel hat Ducksch im Januar 2017 nur auf Leihbasis geholt. Ein Kauf für die Kieler ist möglich, würde mit drei Millionen Euro aber möglicherweise zu stark ins Kontor schlagen. „Wenn wir aufsteigen, ist vielleicht eine Million Ablöse denkbar“, so die Rechnung von Kiel-Manager Ralf Becker in BILD am SONNTAG. Für Ducksch, der im Hinspiel ohne Tor blieb, zählt nur die Relegation: „Wir haben noch ein Spiel vor der Brust und alles ist möglich. Wir haben die Köpfe oben.“

Kiel glaubt weiter an das Wunder - Labbadia bleibt gelassen

Gegen den VfL Wolfsburg agiert Kiel aus einer klassischen Außenseiterposition heraus. Die Wölfe gewannen im Hinspiel dank ihrer individuellen Klasse. Holstein haderte mit der schwachen Chancenverwertung. VfL-Trainer und Relegations-Spezialist Bruno Labbadia (52) sieht sein Team trotz der komfortablen Ausgangsposition noch lange nicht am Ziel. „Das Rückspiel wird noch eine sehr steile Etappe“, sagte Labbadia dem SID, „wir sind keine Mannschaft die sich nur hinten reinstellt. Wir sind aber auch immer in der Lage, auswärts ein Tor zu machen.“ Bei den Wolfsburgern sind Daniel Didavi (Achillessehnenprobleme) und Paul Verhaegh (Platzwunde am Kopf) bis zum Anpfiff fraglich.

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) © Getty Images 2010. Titelverteidiger! Auch im Folgejahr gewinnt der 1. FC Nürnberg, und auch gegen den FC Augsburg gibt es für das Team von Dieter Hecking kein Gegentor (1:0, 2:0). Ilkay Gündogan und Eric Maxim Choupo-Moting treffen im Rückspiel. © 2010 Getty Images 2011. Marco Reus (links, hier mit Mike Hanke und Igor de Camargo) bewahrt Borussia Mönchengladbach vor dem Gang in die Zweitklassigkeit. Nach dem 1:0-Hinspielsieg gegen den VfL Bochum lag das Team von Trainer Lucien Favre im Rückspiel lange zurück, ehe Reus zum Ausgleich traf. © Imago/Eibner 2012. Als bislang letzter Zweitligist schafft Fortuna Düsseldorf unter Coach Norbert Meier den Aufstieg über die Relegation: 2:1 und 2:2 gegen Hertha BSC. Im Rückspiel in Düsseldorf kommt es zum Eklat, als Tausende eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit den Platz stürmen - wohl im Glauben, das Spiel sei vorbei. Die Mannschaften verschwinden in der Kabine, nach minutenlanger Unterbrechung pfeift Schiedsrichter Stark schließlich wieder an. Der Berliner Protest im Anschluss bleibt erfolglos. Hertha-Trainer Otto Rehagel beendet seine Bundesliga-Karriere als Absteiger. © Getty Images 2013. Nach dieser Szene ist die Pressekonferenz vorbei: Spieler der TSG Hoffenheim stürmen die Runde, übergießen Trainer Markus Gisdol mit Dosenbier - und anschließend sind die Mikrofone kaputt. Mit 3:1 und 2:1 setzen sich die TSGler gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Und das, obwohl FCK-Fans vor dem TSG-Hotel die ganz Nacht lang im Stundentakt Böller gezündet hatten, um den Gegner um den Schlaf zu bringen. © imago/Huebner 2014. Sein Jubel sorgte für Ärger: Pierre-Michel Lasogga (vorne) wurde von den Spielern der SpVgg Greuther Fürth hart angegangen. Nach dem glücklichen Ende für den Hamburger SV(0:0, 1:1) feiert Lasogga dann provozierend vor der Fürther Bank. Das bringt keine Sympathiepunkte, aber der HSV bleibt in der Bundesliga. © imago/Eibner 2015. Was für ein Drama im Wildparkstadion. Nach dem 1:1 im Hinspiel führt der Karlsruher SC mit 1:0, es läuft die letzte Minute der Nachspielzeit. Da bekommt der Hamburger SV einen umstrittenen Freistoß - und Marcelo Diaz hämmert den Ball aus 20 Metern direkt ins Netz. Nicolai Müller erzielt in der Verlängerung noch das 2:1, und der Hamburger SV bleibt erstklassig. © Getty Images 2016. Alle mit Nummer 4: Beim Aufwärmen für das Relegationsrückspiel tragen die Profis von Eintracht Frankfurt das Trikot ihres Mitspielers Marco Russ, der zu diesem Zeitpunkt wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus ist (und die Krankheit inzwischen überstanden hat). Sportlich setzen sich die Frankfurter gegen den 1. FC Nürnberg durch (1:1, 1:0), Haris Seferovic erzielt das entscheidende Tor. © imago/Jan Huebner 2017. Vieirinha feiert seinen Treffer für den VfL Wolfsburg - und der macht den Klassenerhalt perfekt. Zweimal 1:0 genügen in durchwachsenen Partien gegen den Nachbarn Eintracht Braunschweig. Die Stadien beider Teams liegen nur gut 30 Kilometer auseinander. © dpa

Wie sehe ich Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg wird am Montag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr aus dem Holstein-Stadion. Reporter ist Marco Hagemann.

Wird Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung der Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg ist ab 23.30 Uhr im ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream zur Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet zur Relegation: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg einen Liveticker an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

