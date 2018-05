Liveblog vor dem Relegations-Rückspiel: Schafft Holstein Kiel zu Hause das Wunder?

Die Euphorie in Kiel ist auch nach der 1:3 Niederlage im Hinspiel groß. Kann die Holstein mit der ganzen Stadt im Rücken das Wunder schaffen und als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga einziehen? Den Störchen würde im Holstein Stadion ein 2:0 reichen und die zweite Halbzeit aus dem Hinspiel sollte der KSV durchaus Mut machen - doch die Wolfsburger kommen mit breiter Brust an die Förde.