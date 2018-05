Relegation live: Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue jetzt im Liveticker

Nur ein Jahr nach dem Abstieg hat der Karlsruher SC in der Relegation die große Chance auf die Rückkehr in die 2. Liga. Dort will der FC Erzgebirge Aue aber unbedingt bleiben. Das Spiel hier im SPORTBUZZER-Liveticker sehen.

In zwei Relegationsspielen gegen den Drittligisten Karlsruher SC kämpft der FC Erzgebirge Aue am Freitag und Dienstag (jeweils 18.15 Uhr) um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga. Dabei wollen die Sachsen verhindern, nach 2008 und 2016 zum dritten Mal in die Drittklassigkeit abzusteigen. Der KSC hofft dagegen nach seinem Abstieg 2017 auf die direkte Rückkehr in die 2. Liga.

Karlsruhe mit schlechten Erfahrungen in der Relegation

Seit Alois Schwartz vor dem 7. Spieltag beim KSC eingestiegen ist, ging es bei den Badenern steil bergauf. Aus 32 Spielen holte die Mannschaft unter dem 51 Jahre alten Trainer 64 Punkte. Profitiert hat Karlsruhe vor allem von seinen Stürmern Fabian Schleusener, den die Badener von Bundesligist SC Freiburg ausgeliehen haben, und dem erst in der Winterpause verpflichteten Marvin Pourie. Sie bildeten zuletzt ein treffsicheres Duo. Zudem stabilisierte Schwartz die Defensive, die mit 29 Gegentoren die beste in der Dritten Liga ist.

Die Erfahrungen mit Relegationsspielen sind allerdings schlecht: 2012 scheiterte der KSC als Zweitligist an Jahn Regensburg und stieg in die Dritte Liga ab. 2015 schien der Aufstieg in die Bundesliga schon perfekt, als der HSV in der Nachspielzeit einen fragwürdigen Freistoß erhielt, sich mit einem Tor in die Verlängerung rettete - und gewann.

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) © Getty Images 2010. Titelverteidiger! Auch im Folgejahr gewinnt der 1. FC Nürnberg, und auch gegen den FC Augsburg gibt es für das Team von Dieter Hecking kein Gegentor (1:0, 2:0). Ilkay Gündogan und Eric Maxim Choupo-Moting treffen im Rückspiel. © 2010 Getty Images 2011. Marco Reus (links, hier mit Mike Hanke und Igor de Camargo) bewahrt Borussia Mönchengladbach vor dem Gang in die Zweitklassigkeit. Nach dem 1:0-Hinspielsieg gegen den VfL Bochum lag das Team von Trainer Lucien Favre im Rückspiel lange zurück, ehe Reus zum Ausgleich traf. © Imago/Eibner 2012. Als bislang letzter Zweitligist schafft Fortuna Düsseldorf unter Coach Norbert Meier den Aufstieg über die Relegation: 2:1 und 2:2 gegen Hertha BSC. Im Rückspiel in Düsseldorf kommt es zum Eklat, als Tausende eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit den Platz stürmen - wohl im Glauben, das Spiel sei vorbei. Die Mannschaften verschwinden in der Kabine, nach minutenlanger Unterbrechung pfeift Schiedsrichter Stark schließlich wieder an. Der Berliner Protest im Anschluss bleibt erfolglos. Hertha-Trainer Otto Rehagel beendet seine Bundesliga-Karriere als Absteiger. © Getty Images 2013. Nach dieser Szene ist die Pressekonferenz vorbei: Spieler der TSG Hoffenheim stürmen die Runde, übergießen Trainer Markus Gisdol mit Dosenbier - und anschließend sind die Mikrofone kaputt. Mit 3:1 und 2:1 setzen sich die TSGler gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Und das, obwohl FCK-Fans vor dem TSG-Hotel die ganz Nacht lang im Stundentakt Böller gezündet hatten, um den Gegner um den Schlaf zu bringen. © imago/Huebner 2014. Sein Jubel sorgte für Ärger: Pierre-Michel Lasogga (vorne) wurde von den Spielern der SpVgg Greuther Fürth hart angegangen. Nach dem glücklichen Ende für den Hamburger SV(0:0, 1:1) feiert Lasogga dann provozierend vor der Fürther Bank. Das bringt keine Sympathiepunkte, aber der HSV bleibt in der Bundesliga. © imago/Eibner 2015. Was für ein Drama im Wildparkstadion. Nach dem 1:1 im Hinspiel führt der Karlsruher SC mit 1:0, es läuft die letzte Minute der Nachspielzeit. Da bekommt der Hamburger SV einen umstrittenen Freistoß - und Marcelo Diaz hämmert den Ball aus 20 Metern direkt ins Netz. Nicolai Müller erzielt in der Verlängerung noch das 2:1, und der Hamburger SV bleibt erstklassig. © Getty Images 2016. Alle mit Nummer 4: Beim Aufwärmen für das Relegationsrückspiel tragen die Profis von Eintracht Frankfurt das Trikot ihres Mitspielers Marco Russ, der zu diesem Zeitpunkt wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus ist (und die Krankheit inzwischen überstanden hat). Sportlich setzen sich die Frankfurter gegen den 1. FC Nürnberg durch (1:1, 1:0), Haris Seferovic erzielt das entscheidende Tor. © imago/Jan Huebner 2017. Vieirinha feiert seinen Treffer für den VfL Wolfsburg - und der macht den Klassenerhalt perfekt. Zweimal 1:0 genügen in durchwachsenen Partien gegen den Nachbarn Eintracht Braunschweig. Die Stadien beider Teams liegen nur gut 30 Kilometer auseinander. © dpa

Die zwei besten Aue-Profis sind zwei ehemalige Karlsruher: der überragende Pascal Köpke und sein Sturmpartner Dimitrij Nazarov. Zwar erspielt sich die Mannschaft von Trainer Hannes Drews relativ wenige Torchancen, besonders Köpke ist jedoch jederzeit in der Lage, aus wenig viel zu machen. Zudem zeigte Aue über die gesamte Saison hinweg konstante Leistungen und hat sportlich stets geliefert, wenn es darauf ankam - außer am letzten Spieltag. Beim 0:1 in Darmstadt, das den FC Erzgebirge auf den Relegationsplatz abrutschen ließ, wurde allerdings ein reguläres Tor der Sachsen nicht gegeben. Protestversuche dagegen scheiterten.

