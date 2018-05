VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und Online-Stream schauen

2012. Als bislang letzter Zweitligist schafft Fortuna Düsseldorf unter Coach Norbert Meier den Aufstieg über die Relegation: 2:1 und 2:2 gegen Hertha BSC. Im Rückspiel in Düsseldorf kommt es zum Eklat, als Tausende eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit den Platz stürmen - wohl im Glauben, das Spiel sei vorbei. Die Mannschaften verschwinden in der Kabine, nach minutenlanger Unterbrechung pfeift Schiedsrichter Stark schließlich wieder an. Der Berliner Protest im Anschluss bleibt erfolglos. Hertha-Trainer Otto Rehagel beendet seine Bundesliga-Karriere als Absteiger.

Aber: Der psychologische Vorteil liegt sicherlich bei den Kielern. Sie gehen beflügelt von einem 6:2-Kantersieg gegen Braunschweig in das Hinspiel in der Volkswagen Arena. Die Störche stellten zudem mit 71 Saisontoren einen neuen Zweitliga-Rekord für einen Aufsteiger auf. Die bisherige Bestmarke hielten der FC Hanau 93 in der Spielzeit 1978/79 und der SSV Reutlingen 2000/2001 mit jeweils 64 Treffern. Marvin Ducksch (24) wurde mit 18 Toren neuer Schützenkönig im Unterhaus. Der Ex-Dortmunder traf dabei doppelt so oft wie Wolfsburgs erfolgreichster Torschütze Daniel Didavi.

Kiel: "Können etwas Historisches schaffen!"

„Wir sind nicht in der Pflicht, aufzusteigen. Die Relegation ist ein anderer Wettbewerb. Da kann jetzt alles passieren. Wir wollen Ergebnisse erzielen, damit wir etwas Historisches schaffen“, sagte Kiels Trainer Markus Anfang. Der 43-Jährige wird die Störche zum Saisonende verlassen und mit dem 1. FC Köln in jedem Fall zweitklassig weiterspielen. Der VfL Wolfsburg zog mit einem 4:1-Kantersieg gegen Anfangs künftigen Klub am letzten Samstag doch noch den Kopf aus der Schlinge und verhinderte im Fernduell mit dem Hamburger SV den direkten Abstieg aus der Bundesliga. Ein Erfolgserlebnis für die angeknockten Wölfe, gingen sie doch im Vorjahr mit einem 1:2 beim HSV in die Relegation gegen Braunschweig. Coach Bruno Labbadia (52) weiß: „Natürlich sind wir in einer besonderen Situation. Ruhig und fokussiert bleiben, ist das das Beste, was wir tun können. Wir erwarten mit Holstein Kiel eine eingespielte Mannschaft, die mehr als zurecht Dritter in der 2. Bundesliga geworden ist. Bei Kiel merkt man, dass sie schon lange zusammen spielen und die Automatismen greifen. Hier müssen wir auch gegen den Ball bestmöglich zusammenarbeiten. Gegen Köln konnten wir mit dem Druck umgehen. Das war ein Endspiel, jetzt folgen zwei weitere.“

Labbadia ist ein Profi in Sachen Relegation. 2015 rettete er den HSV über die Entscheidungsspiele gegen den Zweitliga-Dritten Karlsruher SC (1:1 / 2:1 n. V.) vor dem Absturz in Liga zwei.