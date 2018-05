Top-Leistung! Wolfsburg schlägt Kiel im Relegations-Hinspiel

Koen Casteels: Keine leichte Partie für den VfL-Keeper. Sah sich zwar vielen im Ansatz gefährlichen (Konter-)Angriffen der Kieler ausgesetzt, konnte sich aber kaum dabei auszeichnen. Versuchte beim Gegentor von Schindler die kurze Ecke zuzumachen, war beim Pass in den Rückraum dann aber machtlos. Note: 3 © Photo by Matthias Kern/Bongarts/Getty Images

William: Musste diesmal wieder die Seite wechseln, weil es VfL-Kapitän Verhaegh wegen seiner gegen Köln erlittenen Platzwunde auf der Stirn nicht in den Kader geschafft hatte. Machte seine Sache bei den zumeist über die linke Kieler Offensivseite gefahrenen Konter wie in den vergangenen Wochen schon ordentlich. Beim 1:1 sieht er allerdings richtig alt aus, als Drexler ihn an der Grundlinie nach allen Regeln der Kunst vernascht. Note: 4 © imago/regios24

Robin Knoche: Beim Gegentor zum 1:1 gilt für Knoche dasselbe wie für William, auch er wurde von Drexler wie eine Fahnenstange stehen gelassen. Ansonsten wirkte das Eigengewächs aber stabil und bestach sogar mit ungewohntem Offensivdrang. So leitete er auch das 1:0 mit einem starken Antritt über links mit ein. Note: 3 © Matthias Kern/Bongarts/Getty Images

John Anthony Brooks: Durfte wie schon gegen Köln nach langer Verletzungspause zum zweiten Mal von Beginn an ran. Hatte beim Wolfsburger Aufbauspiel zumeist immer seine Füße im Spiel. Zeigte sich dabei diesmal aber konzentrierter als gegen den FC am Samstag. Note: 3 © dpa

Felix Uduokhai: Rutschte für Verhaegh in die erste Elf – und musste auf der für ihn ungewohnten Position als Linksverteidiger ran. Wurde dort von Schindler nicht so sehr gefordert wie William über links und konnte sich so auch immer wieder hoch schieben, was er auch tat – und seinem Vordermann Brekalo so die nötigen Räume ermöglichte. Note: 3 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Maximilian Arnold: War als Zwischenmann zwischen Guilavogui und Malli für den Übergang der Aufbau- zur Kreativabteilung zuständig – und füllte diese Rolle tadellos aus. Dazu als Vorweggeher für „seinen“ Verein enorm wichtig für die VfL-Körpersprache auf dem Platz. Note: 3 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Yunus Malli: Knöpfte an seine gute Leistung gegen Köln an und holte sich so peu à peu das für ihn so wichtige Selbstvertrauen. Bereitete erst das 1:0 über links stark vor und ließ dann beim 3:1 Kiel-Schlussmann Kronholm stehen. Da war zwischendrin auch mal das ein oder andere Kabinettstückchen drin. Note: 2 © dpa

Renato Steffen: Entpuppt sich zum Saisonende noch als richtig wertvolle Winter-Verstärkung. Glänzt dabei nicht immer unbedingt, stellte aber einmal mehr seine enorme Einsatzbereitschaft unter Beweis, die dieser VfL-Mannschaft so oft in dieser Saison abgegangen war. Und nur das braucht es in so einer Relegation! Note: 3 © dpa

Josip Brekalo: Der Kroate mausert sich immer mehr zum neuen Wolfsburger Publikumsliebling. Nach seinen vier Torbeteiligungen gegen Köln machte er auch gegen Kiel mit seinen frechen Läufen über die linke Seite weiter. Und dann packt er noch einen strammen Schuss wie beim so wichtigen 2:1-Treffer aus. Note: 2 © dpa