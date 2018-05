In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel zwischen den Strafräumen. Die erste Torannäherung hatte Tom Rösener nach einer Viertelstunde, aber sein Abschluss konnte geblockt werden. Richtig zwingend wurde es erst kurz vor dem Pausenpfiff. Sebastian Sauer zog über die linke Seite in den Strafraum ein und fackelte nicht lange. Sein Schuss wurde abgefälscht und ging am Pommerntor vorbei. Die Gäste aus Stralsund spielten diszipliniert, wurden aber kaum torgefährlich.

Nach der Pause wollte Richtenberg zielstrebiger in der Offensive agieren, doch die erste Torchance hatten die Gäste. Der Spieler des FC Pommern schoss aber am Tor vorbei. Empor hatte gute Möglichkeiten, aber der Pommerntorwart vereitelte die Abschlüsse. In den letzten zehn Minuten warfen die Richtenberger noch einmal alles nach vorn, um irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Doch der SG fehlte einfach das nötige Glück, so blieb es beim 0:0.