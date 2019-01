Transfer von Renato Sanches zu PSG? Das sagt Bayern-Trainer Niko Kovac

Das ist eine klare Aussage des Bayern-Trainers: Niko Kovac schiebt einem Transfer seines Mittelfeld-Spielers Renato Sanches in diesem Winter einen Riegel vor. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass der 21 Jahre alte Portugiese im Transfer-Fokus von Paris Saint-Germain um Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel stehe. Diese Gerüchte bestätigte FC-Bayern-Coach Kovac nun - wurde aber auch deutlich: "Es ist schon so, dass PSG interessiert war und ist, aber ich klar gesagt habe, dass Renato nicht geht. Ich möchte ihn nicht abgeben.", sagte der 47-Jährige während der Spieltags-Pressekonferenz.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Kovac adelt Sanches: "Richtig gute Entwicklung"

Sanches gilt beim FC Bayern als großes Versprechen für die Zukunft. Der Europameister von 2016 konnte in seinen knapp zweieinhalb Jahren beim FCB bisher aber nicht wirklich zeigen, warum die Münchner im Sommer 2016 35 Millionen Euro Ablöse für den Europameister gezahlt hatten. In 42 Pflichtspielen erzielte Sanches nur einen Treffer - und gab drei Vorlagen. 2017 verlieh ihn der FC Bayern für ein Jahr an Premier-League-Klub Swansea City, wo er sich ebenfalls nicht durchsetzen konnte.