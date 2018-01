Rentenverträge für Fußballer: Warum der Fall Heinz Müller die Bundesliga auf den Kopf stellen könnte

Für die einen sind sie gut beim Aufstieg zum Fußballstar, für andere am Karriereende eher ungeliebt: Zeitverträge, mit denen die Bundesligavereine Spieler für zwei oder mehr Jahre an sich binden. Aber sind diese befristeten Arbeitsverträge eigentlich rechtens? Und sind Fußballer mit ihren immensen Einkommen überhaupt normale Arbeitnehmer, für die die gesetzlichen Regeln gelten? Diese Fragen beschäftigen am Dienstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Sein Urteil im Fall des Mainzer Ex-Torhüters Heinz Müller, der sich bis in die letzte Instanz geklagt hat, könnte die Bundesliga durcheinanderwirbeln.