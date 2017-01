Reservisten-Check bei 96: Wer hat die besten Chancen auf einen Stammplatz?

Die Generalprobe steht noch aus – am Sonnabend testet 96 letztmals vor dem Rückrundenstart am 30. Januar gegen Kaiserslautern. Gegner sind im Eilenriedestadion (15 Uhr) die Sportfreunde Lotte – ein Drittligist, der wie 96 im DFB-Pokal-Achtelfinale steht. Lotte hat mit Werder und Leverkusen zwei Bundesligisten rausgeworfen. Ein ernsthafter Gegner also. Üblicherweise testen die Trainer beim letzten Spiel vor dem Start ihre Wunschelf. Wir machen den Reservisten-Check: Wer steht auf dem Sprung in die Startelf, wer kommt nicht über einen Tribünenplatz hinaus?