So kommt Ihr an die letzten Karten für das 96-Derby gegen Eintracht Braunschweig

Die neue Absicherung: „Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit mit dem Trainer. Aber er hat uns schon eine gewisse Handschrift gegeben“, sagt Stürmer Niclas Füllkrug. Die Mannschaft steht kompakter, Breitenreiters Sicherheitssystem funktioniert. Das Team ließ gegen Union und Nürnberg weniger Torchancen zu als unter Stendel. Beim Ex-Trainer hatte 96 oft Glück gehabt, dass die Gegner ihre Großchancen ausließen. Unter Breitenreiter spielte 96 zweimal zu null, insgesamt war es das vierte Mal in Folge © Maike Lobback

Die Mitarbeit: „Keiner ist sich zu schade, intensive Laufwege in der Rückwärtsbewegung zu machen“, meint Breitenreiter, „wenn alle so gegen den Ball arbeiten, bieten wir dem Gegner wenig Möglichkeiten, und dann können wir auch zu null spielen.“ Auch Kind findet: „Die Mannschaft ist auch in der schwierigen Phase nicht auseinandergebrochen.“ Alle Spieler wollen, alle ziehen mit © Maike Lobback

Die Tore: „Wir haben so viel Qualität, um immer ein Tor zu schießen“, weiß Breitenreiter. Deshalb können die Spieler in schwierigen Phasen „die Ruhe bewahren und geduldig weiterspielen“, denn irgendwann klingelt es. © Maike Lobback

Die Ergebnisse: „Wir haben zwei Gegner geschlagen, gegen die wir in der Hinrunde verloren haben“, sagt Breitenreiter, „das zeigt, dass sie auch Qualität haben.“ 1:2 in Berlin, danach 0:2 in Nürnberg – so lief es im Oktober 2016. Jetzt 2:0 gegen Union, 1:0 gegen den Club – die beiden Siege bringen 96 in eine gute Ausgangsposition. © Maike Lobback

Der Trainer: „Er ist ein unglaublich offener Mann mit positiver Grundausstrahlung“, lobt Kind André Breitenreiter, „er ist ein anderer Typus, das ist in unserer Situation deutlich hilfreicher.“ Was das im Vergleich für Ex-Trainer Daniel Stendel heißt, wird damit indirekt auch klar. © Maike Lobback

Das Vertrauen: Niclas Füllkrug und Miiko Albornoz sind die beiden besten Beispiele für Spieler, die unter Breitenreiter ihre neue Chance genutzt haben. „Er hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, das hat er mit viel Liebe getan“, erklärt Albornoz auf Englisch („He showed me that with much love“). Das war für den Chilenen die richtige Aufbautherapie: „Genau das brauchte ich, weil es in letzter Zeit nicht so gut für mich lief. Er hat erkannt, was für ein Typ Spieler ich bin.“ © Matthias Koch

Effektiver werden: „Wir hätten die Großchancen nutzen müssen“, meint 96-Chef Kind. Wer so viele Möglichkeiten fahrlässig vergibt, der wird oft genug durch Gegentore bestraft. Eiskalt zuschlagen – das ist der Auftrag für die 96-Angreifer. © dpa

Die Standards: Ein Kopfballeigentor eines Union-Spielers nach einem Eckball von Edgar Prib, mehr kam noch nicht in den beiden Breitenreiter-Spielen. Das Standardpotenzial kann 96 besser nutzen. © dpa

Waldemar Anton: Lieblingsspieler von Ex-Trainer Daniel Stendel und bei ihm gesetzt. Egal, ob er rechts verteidigte oder im Ab¬wehrzentrum oder im defensiven Mittelfeld spielte. „Mentalität und Charakter“ hob Stendel bei dem 20-Jährigen hervor. Auch Manager Horst Heldt hat sich Anton schon gleich nach seinem Amtsantritt geschnappt, um ihm zu sagen, „welch überragende Saison er bislang spielt, dass er eine richtig gute Karriere vor sich hat“. Bei Breitenreiter wurde Anton zweimal aber nur eingewechselt, beide Male spielte er dann im defensiven Mittelfeld. In der Innenverteidigung entschied sich der Coach für Florian Hübner und Salif Sané. Grund für den Wechsel boten die beiden Verteidiger nicht an. Anton hat aber das Potenzial, 96 stärker zu machen. Vielleicht bekommt er in Würzburg eine Startelf-Chance. © dpa

Die erste Halbzeit: 96 in der ersten Hälfte, das war zu oft zu wenig in der Saison. Immer wieder geriet man vor der Pause in Rückstand und musste in den Comeback-Modus hochschalten. Auch gegen Union und Nürnberg war die erste Hälfte die schwächere, die Siegtore fielen in der zweiten. Aber positiv: Das Team musste keinen Rückstand aufholen © dpa