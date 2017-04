Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg: Das ist das Restprogramm

1. FC Heidenheim (Freitag, 5. Mai um 18.30 Uhr): Nach einer gelungenen Hinrunde mit Platz vier als Abschluss haperte es beim 1. FC Heidenheim zuletzt. Beim FC St. Pauli gab es am Wochenende eine 0:3-Niederlage. Als Lebensversicherung gilt nach wie vor Marc Schnatterer (vorne). Am 5. Mai muss die Abwehr von Hannover 96 in der Voith-Arena besonders ein Auge auf den torgefährlichen Stürmer (zehn Tore) haben. © imago/Joachim Sielski