Reus-Comeback gegen Hannover 96 wahrscheinlich - Favre: "Es geht ihm gut"

[ Marco Reus verletzt ](Marco Reus verletzt) - Diese drei Worte sorgen bei vielen BVB-Fans noch immer für ein leichtes Zusammenzucken. Der Kapitän von Borussia Dortmund ist nach seinem verletzungsbedingten Ausfall beim 1:0-Sieg gegen RB Leipzig nun wieder fit. Eine noch bessere Nachricht für alle BVB-Fans: Trainer Lucien Favre geht fest von einem Einsatz von Reus in der Bundesliga-Partie gegen den Tabellen-17. Hannover 96 aus.

Marco Reus: Favre macht BVB-Fans Hoffnung

„Er hat die ganze Woche trainiert. Es geht ihm gut“, sagte Favre am Donnerstag über den Nationalspieler und BVB-Kapitän. Reus habe sogar am eigentlich freien Montag trainiert, um für die Begegnung des Tabellenführers am Samstag (15.30 Uhr) mit den Niedersachsen rechtzeitig fit zu sein.