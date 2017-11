Revolution! Uefa plant eigene Fußball-WM

Bereits beschlossen ist zusätzlich eine europäische Nations League mit dem Ziel, Freundschaftsspiele durch Wettkampf zu ersetzen. Die stärksten europäischen Länder spielen dafür erstmals im Herbst 2018 in vier Dreier-Gruppen eine Qualifikation, die vier Gruppensieger ermitteln im Sommer 2019 in einem Turnier den Champion.

Hinter den Kulissen soll Präsident Ceferin Werbung für eine Nations League machen, an der alle Länder teilnehmen sollen. Es ließe sich mit den TV-Rechten nochmal mehr Geld verdienen.

Dieses Turnier könnte so aussehen: In kontinental-gemischten Gruppen würden eventuell schon 2020 an den sechs Länderspiel-Terminen in September, Oktober und November die Qualifikationsspiele ausgetragen, Deutschland könnte zum Beispiel in einer Gruppe mit den USA, Ghana und England spielen.