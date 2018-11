Bundesliga im Liveticker: Rheinderby zwischen Gladbach und Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf muss auch im Bundesliga- Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf Fußball-Profi Marcel Sobottka verzichten. Ein Einsatz des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) komme nach dessen Patellasehnen-Reizung noch zu früh, sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Freitag. Nach zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie muss der Aufsteiger in Gladbach punkten, um nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegszone komplett zu verlieren.