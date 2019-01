So viel steht fest: Die Wortwahl von Franck Ribéry gegenüber seinen Kritikern in der "Goldsteak-Affäre" war mehr als daneben. Aus diesem Grund hätte Fredi Bobic mit ebenso harten Worten auf den Ausfall des französischen Skandal-Stars reagiert, wenn er den Star des FC Bayern als Club-Verantwortlichen bestrafen müsste. „Ich hätte wahrscheinlich gesagt: "Was bist du denn für ein Vollidiot?'" , meinte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt gegenüber den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main.

Ribéry kam mit Geldstrafe davon

Bobic ist sich ziemlich sicher, "dass die Bayern auch so in etwa mit ihm gesprochen haben". Was man definitiv weiß: die Bosse des deutschen Rekordmeisters haben mit einer "sehr hohen Geldstrafe" auf das Fehlverhalten des französischen Mittelfeldspielers reagiert, teilte der Klub am Sonntag mit. Auf einen Rauswurf hatte der FCB verzichtet. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamdizic sagte in seiner Stellungnahme zu dem Vorfall: "Leider ist es ihm in einem Punkt total entgleist. Er hat Worte benutzt, die wir als FC Bayern nicht akzeptieren können."