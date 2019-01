Nach Goldsteak-Affäre: Bayern-Fans feiern Franck Ribery bei Sieg gegen Hoffenheim

Franck Ribéry hat schwierige Wochen hinter sich. Während des Wintertrainingslagers des FC Bayern in Doha sorgte der Franzose erst mit Bildern von einem vergoldeten Steak für Aufregung und kassierte für seinen anschließenden Ausraster dann eine hohe Geldstrafe. Wegen einer Verletzung verpasste der Routinier nun auch noch den Rückrunden-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim und reiste gar nicht erst mit in den Kraichgau, doch die Fans des Rekordmeisters feierten Ribéry trotzdem.

Der Franzose bedankte sich prompt via Instagram und Twitter: "Danke an die besten Fans der Welt!" Auch auf dem Platz will Ribéry wieder angreifen, muss sich aber voraussichtlich noch etwas gedulden. Der 35-Jährige hatte sich im Trainingslager in Katar einen Muskelfaserriss zugezogen. Inzwischen konnte der Veteran bereits wieder ins Lauftraining einsteigen und könnte sich rechtzeitig zum Duell gegen den VfB Stuttgart am 27. Januar zurückmelden.