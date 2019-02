U19-Europameister Richard Sukuta-Pasu vor Wechsel vom MSV Duisburg nach China

2008 schoss Richard Sukuta-Pasu die deutsche U19-Nationalmannschaft in Tschechien zum Europameister-Titel - nun wechselt er nach reichlich Irrungen und Wirrungen in seiner Karriere vom MSV Duisburg nach China. Der Tabellenletzte der 2. Liga teilte am Sonntag mit, dass der 28-Jährige den Verein vor zwei Wochen über ein Angebot der Guandong Southern Tigers informiert habe. „Wir sind uns mit Richard und den Guandong Southern Tigers einig. Allerdings fehlen noch Formalitäten, die vom chinesischen Club abgearbeitet werden müssen. Sobald das geschehen ist, werden wir die Freigabe erteilen“, sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic.