Richter hat jetzt das Sagen bei TKH-Basketballfrauen

Mit der Schlusssirene entspannte sich die Muskulatur in Doro Richters Gesicht. Ein Lächeln machte sich breit. Die neue TKH-Cheftrainerin klatschte mit den Spielerinnen ab, Kapitänin Birte Thimm nahm sie in den Arm. Es hat wohl schon emotionalere Ausbrüche bei Trainer-Debüts im Sport gegeben, erst recht nach Siegen. Aber Richter bevorzugte die zurückhaltende Variante. Mit 72:57 bezwangen ihre TKH-Basketball-Damen den Gast aus Nördlingen, ein souveräner Sieg zum Einstand – und der perfekte Start ins Jahr nach dem Trainerwechsel Ende 2018. Chef Rodger Battersby hatte vor Weihnachten die Reißleine gezogen und David Bunts nach den Feiertagen die Trennung mitgeteilt.

"Sind jetzt viel aufmerksamer und emotionaler"

Es lief nicht mehr zwischen Bunts und den TKH-Frauen. Da der langjährige Coach Battersby selbst berufsbedingt so gut wie kein Training mehr leiten und auch nicht bei allen Spielen anwesend sein kann, musste Ersatz her. Teammanagerin Richter sprang ein – und sorgte sofort für mehr Zug.

„Wir haben seit Jahresbeginn sehr, sehr hart gearbeitet. Intensiver als vorher“, betonte Kapitänin Birte Thimm nach dem Sieg mit Blick auf den Trainerwechsel. „Es war viel festgefahren, dass musste aufgelockert werden. Wir mussten uns neu finden.“ Das klappt offenbar ganz gut. Gegen Nördlingen war ein neuer Teamgeist zu spüren. Jede kämpfte für jede. „Wir sind jetzt viel aufmerksamer und emotionaler, im Training – und auch im Spiel“, sagte Thimm. Der größte Unterschied zwischen Bunts und Richter an der Linie? „Es wird eingefordert, die Wege in der Offense und der Defense einzuhalten. Und uns wird auch gesagt, wenn wir sie falsch gelaufen sind.“

Battersby die Autorität im Hintergrund

Richter hatte vor dem Spiel „eine freudige Anspannung“ verspürt. Während der Partie war sie der Chef an der Linie, motivierte, kritisierte, schrie oder zeigte mit den Fingern, wo es langgeht. Battersby (auf dem Spielberichtsbogen als Cheftrainer angegeben) nahm – wie schon zuletzt unter Bunts – neben Co-Trainerin Jenny van Doorn Platz und sprang Richter im Notfall zur Seite. Nahm auch mal eine Spielerin zum Einzelgespräch zu sich und hielt Richter so den Rücken frei. Bei Auszeiten sprach er kurz vorab, dann hatte Richter das Sagen.

Nur einmal wird es eng

Allzuviel gab es gestern nicht zu kritisieren. Nach dem 2:4-Rückstand übernahm der TKH die Führung und gab sie nie wieder ab. Nur zu Beginn des dritten Viertels hätte das Spiel nochmal kippen können, als Nördlingen auf 30:31 verkürzte. Aber mit einem 8:0-Lauf setzte sich Hannover wieder ab, gekrönt von einer Zauber-Vorlage durch Hayden Palmer, die Dragana Gobeljic den Ball hinter dem Rücken auflegte. Der TKH gewann den Abschnitt mit 27:12 und führte vor dem Schlussviertel vorentscheidend mit 56:39.

Hannover verschafft sich in der Tabelle Luft

So verschaffte sich Hannover (nach wie vor auf Platz sechs) ein Polster von vier Punkten auf Verfolger Nördlingen (Rang sieben). Sonnabend geht’s zum Letzten nach Braunschweig.

TKH: Gobeljic 16, Tarasava 14, Henningsen 12, Palmer 9, Brajkovic 8, Thimm 8, Mahlyi 3, Young 2, Gohlisch, Tzokovasf