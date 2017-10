Riesen-Ärger um Videobeweis: Schmadtke wütend nach Köln-Niederlage

Der 1. FC Köln bleibt nach einem 1:2 beim VfB Stuttgart weiter ohne Sieg . Die ersten drei Punkte waren beim Gastspiel im Schwabenland am 8. Spieltag der Bundesliga aber zum Greifen nah. Schiedsrichter Benjamin Cortus sprach den Kölnern in der 88. Minute zunächst einen Elfmeter zu, nachdem Köln-Stürmer Sehrou Guirassy im Strafraum der Stuttgarter zu Boden gegangen war - doch nach mehrminütiger Beratung mit dem Videoassistenten und erneuter Ansicht der Szene nahm der Unparteiische seine Entscheidung wieder zurück.

Der Strafstoß wäre die große Chance zum ersten Saisonsieg für die Kölner gewesen - doch es kam noch schlimmer: In der Nachspielzeit traf der Stuttgarter Chadrac Akolo zum 2:1-Sieg für die Gastgeber. Und Köln-Boss Jörg Schmadtke war im Interview bei Eurosport bedient: „Das ist ein Kontakt. Er geht zum Ball, da ist ein Kontakt. Also wenn das eine klare Fehlentscheidung ist! Der Schiedsrichter hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen. Dann frage ich mich, was die da in Köln machen.“