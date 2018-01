Riesen-Panne: Werder-Mannschaftsbus verirrt sich zu falschem Flughafen

Am Montag endete das Trainingslager von Werder Bremen im spanischen Algorfa. Wie gewünscht wurde das Team am nachmittag mit dem Bus abgeholt und zum Flughafen kutschiert. Was noch niemand ahnte: Die Fahrt endete nicht wie geplant in Alicante, von wo der Flug in heimische Gefilde starten sollte, stattdessen fanden sich die überraschten Werderander in Murcia, rund 80 Kilometer entfernt, am falschen Flughafen wieder.