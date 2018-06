Riesen-Patzer von David de Gea gegen Portugal: So reagiert das Netz!

Dieser Patzer wird in jedem WM-Rückblick einen sicheren Platz haben! David de Gea hat mit einem schweren Patzer für die 2:1-Halbzeitführung Portugals im wichtigen ersten Gruppenspiel gegen Spanien gesorgt. Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo nutzte den Fehler des spanischen Weltklasse-Keepers von Manchester United zu seinem zweiten WM-Tor 2018. Schon zu Beginn der Partie traf "CR7" per Elfmeter. Am Ende war der Lapsus nicht entscheidend: Beide Mannschaften lieferten sich ein irres Spektakel, das 3:3 ausging. De Gea wurde dreimal von Ronaldo überwunden, war allerdings bei den anderen beiden Gegentreffern schuldlos.

Netz erkennt Parallelen zu Karius und Green

Was war passiert? Ronaldo nimmt den Ball am 16-Meter-Raum an - und zieht einfach mal ab. Ein harter Flachschuss, aber kein Problem für den besten Torwart der Premier League - sollte man meinen! De Gea will den Ball aufnehmen, geht auf ein Knie, schätzt den Schuss aber komplett falsch ein. Der Ball prallt von seiner linken Hand direkt ins Netz. Ein Slapstick-Tor.