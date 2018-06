Riesen-Zoff um Mesut Özil: Deutschland-Star streitet sich nach WM-Aus mit Fans

Leon Goretzka - Note 6: Für Thomas Müller in die Startelf gerückt, gab er eine Art hängende Spitze hinter Timo Werner. Dabei übersah er immer wieder in besten Situationen die Kollegen in der Offensive, spielte Pässe ins völlige Nichts. Hatte die erste dicke Chance per Kopf (48.). Für ihn kam Müller (63.). © Getty