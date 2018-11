Ring frei! So will der BSK Hannover-Seelze den Meistertitel verteidigen

Der BSK Hannover-Seelze ist in der vergangenen Saison ungeschlagen Meister der Bundesliga geworden. Am Sonnabend geht es im Autohaus Kahle gegen Schwerin wieder los. Die Mission: Titelverteidigung.

Erfolg hält offenbar jung: „Ich fühle mich wie 20“, sagt der 35-jährige Raman Sharafa und lacht. Der Federgewichtler, außerhalb des Boxrings für sein stets höfliches und zuvorkommendes Verhalten bekannt, zeigt innerhalb des Rings allerdings keinerlei Mitleid mit seinen Kontrahenten. Auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft mit dem BSK Hannover-Seelze in der vergangenen Saison blieb er – wie auch Magomed Schachidov – in sämtlichen Kämpfen ungeschlagen. Nun fiebert Sharafa der neuen Saison mit dem BSK entgegen: „Ich freue mich, die ganze Familie wiederzusehen.“ Und er will wieder reichlich Punkte für sein Team holen. Los geht es im Autohaus Kahle am kommenden Sonnabend gegen BC Traktor Schwerin.

Bilder vom Hinkampf um die deutsche Meisterschaft im Mannschafts-Boxen zwischen dem BSK Hannover-Seelze und dem Nordhäuser SV Andrey Merzlyakov (BSK) ist bereit für den Kampf. © Stefan Dinse Der BSK Hannover-Seelze vor dem Hinkampf um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft bei Titelverteidiger Nordhäuser SV. © Stefan Dinse BSK-Superschwergewichtler Oleksandr Babych (links) und Alexander Waigel, ein Coach das BSK, sind zuversichtlich. © Stefan Dinse Magomed Schachidov (BSK) als optimistischer Beobachter neben dem Ring. © Stefan Dinse Merzlyakov (BSK) jubelt nach dem Sieg über Schierle. © Stefan Dinse BSK-Coach Arthur Mattheis (links) ist zuversichtlich am Ringrand. © Stefan Dinse Pohrebniak (rechts, BSK) ballt die Faust, nachdem er als Sieger nach Punkten verkündet wird. © Stefan Dinse Siegertypen: Arthur Mattheis (von links), Oleksandr Pohrebniak und die Trainer Viktor Schedel und Dmitri Schunk (alle BSK). © Stefan Dinse Arthur Mattheis feuert Babych nach dessen zweiter Runde an. © Stefan Dinse Gewinner! BSK-Trainer Arthur Mattheis feiert. © Stefan Dinse

"Hier fühle ich mich zu Hause" Die Vorfreude ist bei den Kämpfern, die in der vergangenen Saison bereits dabei waren, wieder groß. Schon beim Betreten des Autohauses, das sich an den Heimkampfabenden in eine uneinnehmbare Festung gewandelt hat, huschte Schachidov ein Lächeln übers Gesicht. „Es kommen hier schöne Erinnerungen an die vergangene Saison auf“, sagt der Weltergewichtler. „Hier fühle ich mich zu Hause“, ergänzt er mit Blick auf die um ihn herum stehenden Neuwagen im Autohaus. Satt seien die Seelzer nach dem sensationellen Titelgewinn nicht, betont er entschieden. „Man will immer mehr. Wir wollen alle die Titelverteidigung“, erklärt der 24-Jährige. Alle Boxer setzen dabei erneut auf die Unterstützung im Autohaus. Bis zu 750 Zu­schauer sind zugelassen. Niko Malsam stand bislang den Seelzern als Gegner im Ring gegenüber. Der ehemalige Straubinger Boxer hat gute Erinnerungen an das hannoversche Publikum: „Die Zuschauer sind im­mer fair und mit Leidenschaft dabei. Hier im Autohaus Kahle sieht es sehr edel aus.“