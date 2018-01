Ringerin Yvonne Englich im Alter von 38 Jahren gestorben

Friedel Rausch (✝77): Ein Hundebiss beim Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund hat ihm auf ewig einen Platz in der Bundesliga-Historie gesichert. Als Trainer war der frühere Profi an vielen Stationen unterwegs. Am 18. November starb er unerwartet an Herzversagen.

Friedel Rausch (✝77): Ein Hundebiss beim Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund hat ihm auf ewig einen Platz in der Bundesliga-Historie gesichert. Als Trainer war der frühere Profi an vielen Stationen unterwegs. Am 18. November starb er unerwartet an Herzversagen. © imago/Horstmüller