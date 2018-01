Riyad Mahrez als Ersatz von Leroy Sané: Nächster Mega-Transfer von ManCity?

Der 47-Jährige will den Außenbahn-Star von Leicester City unbedingt als Ersatz für Leroy Sané verpflichten. Der deutsche Nationalspieler fällt wegen eines Bänderrisses mehrere Monate aus. Der 26-jährige Mahrez kann wie Sané auf der linken Außenbahn spielen und gehört zu den besten Flügelspielern der Premier League. In der laufenden Saison schoss er für den Meister von 2016 acht Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Am Dienstag hat er bei Leicester eine sogenannte transfer request eingereicht, also seinen Verein formal um einen Transfer ersucht.