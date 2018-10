Manchester-Star Mahrez: Siegtor für verunglückten Leicester-Besitzer

Englands Fußballmeister Manchester City hat die Tabellenführung in der Premier League erneut verteidigt. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann am Montagabend im Londoner Wembley-Stadion bei Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) und bleibt somit in dieser Saison weiter ungeschlagen. Riyad Mahrez erzielte bereits in der 6. Minute das Tor des Tages und sorgte für den achten Saisonsieg der Guardiola-Elf in der laufenden Premier-League-Spielzeit.

Adam Johnson: Ein schwerer Gang für den Ex-Profi von Manchester City. Am 29. Februar 2016 musste sich Johnson in Bradford wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Unfassbar. © imago/ZUMA Press

Uwe Rösler: Bis heute ist „Uwe, the Bomber“, wie der frühere DDR-Nationalstürmer in England genannt wird, ein gefeierter Star im Etihad Stadium. Wie hier, bei seinem Gastspiel als Wigan-Coach 2014. In 153 Liga-Spielen erzielte Rösler ab 1994 insgesamt 50 Tore für City, ehe er 1998 zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Nach mehreren Trainerstationen in England coacht Rösler nun Malmö FF. © imago/Sportimage

Steffen Karl: Der ehemalige BVB-Profi schreibt im Januar 2018 beim Oldie-Turnier in Oldenburg Autogramme. Karl absolvierte 1994 auf Leihbasis nur vier Spiele für Manchester City. 2005 war er in den Schiedsrichterskandal verwickelt, saß drei Tage in Untersuchungshaft und flog bei seinem letzten Verein Chemnitzer FC raus. © imago/Nordphoto

Edin Dzeko: Am 13. Mai 2012 ist der Ex-Wolfsburger am Ziel seiner Träume - mit Manchester City ist Dzeko erstmals Meister in der Premier League und feiert diesen unvergesslichen Last-Minute-Triumph mit dem Meisterpokal und mit seiner Familie. Seit 2015 spielt der Bosnier bei AS Rom. © imago sportfotodienst

Samir Nasri: Der französische Supertechniker wurde 2011 für 27,5 Mio. Euro vom Liga-Konkurrenten FC Arsenal verpflichtet. Aber: Nasri wurde trotz der Meisterschaft erst spät Stammspieler in Manchester. Sein Abschied 2016 zum FC Sevilla leitete seinen Niedergang ein. Seit 2016 sitzt Nasri eine weltweite Dopingsperre ab und ist - mit 31 - inzwischen vereinslos. © imago/Action Plus

Mario Balotelli: Der unberechenbare Italiener, hier mit Man.United-Superstar Wayne Rooney (l.), schoss City mit 13 Treffern in 23 Spielen 2012 zur Meisterschaft in der Premier League. Seine Eskapaden, Sperren und Streit mit Coach Roberto Mancini führten 2013 zum Wechsel zum AC Mailand. Inzwischen spielt Balotelli in Frankreich bei OGC Nizza. © imago sportfotodienst

Owen Hargreaves: Der ehemalige Bayern-Spieler und CL-Sieger von 2001 gehört zu den wenigen Bundesligaprofis, die für beide Manchester-Klubs spielten. Holte der Mittelfeldrenner mit United 2008 ein zweites Mal in seiner Karriere die Champions League, so machte er bei City verletzungsbedingt 2011 nur ein Liga-Spiel. Schade. Heute kommentiert Hargreaves u. a. für BT Sports. © imago sportfotodienst

David James: Der Keeper, wegen seiner mitunter haarigen Patzer ,„Calamity James“ (Fisematenten-James) genannt, hielt in 98 Pflichtspielen für City 21-mal die Bude sauber. Finanzielle Probleme sorgten dafür, dass James auch mit 44 Jahren noch aktiv war - bei den Kerala Blasters in Indien. Heute sieht man ihn im Legenden-Team des FC Liverpool.

Emile Mpenza: Ja, er ist es wirklich! Der ehemalige Bundesliga-Profi von Schalke 04 und vom HSV spielte 2007/2008 auch bei Manchester City. Nach nur einer Spielzeit (5 Tore) wechselte der Belgier zu Plymouth Argyle und ließ seine Karriere ab 2010 in Aserbaidschan und in Aalst ausklingen. © imago/Belga

Craig Bellamy: Der Waliser, der hier nach dem gegen Tottenham Hotspur (0:1) verlorenen Duell um die Champions League Emmanuel Adebayor zusammenstaucht, hatte selten ein unproblematisches Verhältnis zu seinen Mitspielern. Im Februar 2007 ging er in Liverpool mit einem Golfschläger auf seinen Teamkollegen John Arne Riise los. City war einer von acht Klubs in Bellamys Profi-Laufbahn. © imago sportfotodienst

Yaya Touré: Gemeinsam mit seinem Bruder Kolo war der Ivorer, hier im FA-Cup-Halbfinale 2017 gegen Arsenal und Olivier Giroud, mit 230 Liga-Einsätzen und drei Premier-League-Meisterschaften eine feste Größe bei den Citizens. 2018 schloss er sich Olympiakos Piräus an. © imago/Action Plus

So emotional äußert sich Mahrez

Bei seinem Torjubel zeigte Mahrez mit seinen Armen in den Himmel - aus gutem Grund, wie er nach dem Spiel in einem emotionalen Interview verriet. Der Ex-Spieler von Leicester City widmete seinen Treffer seinem ehemaligen Boss Vichai Srivaddhanaprabha, der bei einem Hubschrauber-Absturz am Wochenende starb. Mahrez emotional über den Leicester-Besitzer: "Es war sehr schwer für mich. Der Boss war besonders für mich. Ich habe dort viereinhalb Jahre gespielt. Er war so eine tolle Person und hat viel für mich getan. Das war der Grund, warum ich mit meinen Armen in den Himmel gezeigt habe", so Mahrez.