Robben und Ribéry verärgert! Umfrage: Ancelotti noch der Richtige für den FC Bayern?

Wann kracht es so richtig beim FC Bayern München?

Mit stoischer Miene lauschte Carlo Ancelotti den schonungslosen Worten, die sein Sitznachbar Karl-Heinz Rummenigge nach dem Zerfall des FC Bayern im Pariser Prinzenpark wählte. "Ich denke, das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München", sagte der Vorstandsvorsitzende in der Nacht zum Donnerstag im Teamhotel in seiner kurzen Ansprache beim vereinsinternen Bankett. Die Stimmung am Vorstands- und Präsidiumstisch wirkte dabei eisig.

Direkt nach dem 0:3 (0:2) gegen die Highspeed-Fußballer von Paris St. Germain um die sündhaftteuren und herausragenden Turbostürmer Neymar und Kylian Mbappé hatten die Münchner Bosse das Stadion gedemütigt, verstört und sprachlos verlassen.

Sven Ulreich: Drittes Champions-League-Spiel für den Neuer-Ersatz. Wurde beim 1:0 von Neymar getunnelt. Kann man, muss man aber nicht halten. Den zweiten von Cavani allerdings schon, da sah der Keeper schlecht aus. NOTE: 5. © Imago Joshua Kimmich: Holte Cavani rüde von den Beinen, sah dafür Gelb (23.). Meist über seine rechte Abwehrseite von Neymar angelaufen, machte es einigermaßen ordentlich, konnte ihn aber nie bändigen. Nach vorne mit Akzenten. NOTE: 4. © Imago Javi Martinez: Gegen PSG-Stoßstürmer Cavani mit einer Herkulesaufgabe. Kämpfte bravourös. Warf sich in der Abwehr in jeden Ball und Zweikampf, hatte in der Offensive gute Kopfbälle zu bieten. Pech beim 0:3. Bester Bayer! NOTE: 3. © Imago Niklas Süle: Reifeprüfung für den Neuen in seiner ersten internationalen Saison. Kam mit dem Tempo der Franzosen nicht klar, der Innenverteidiger lief meist hinterher. Eine bittere Lektion. NOTE: 5. © Imago David Alaba: Nach fünf Spielen Pause wegen Verletzung kehrte der Österreicher zurück. Die ersten drei Gegentore fielen in der Entstehung über seine Seite, Mbappé vernaschte ihm beim 0:§ ziemlich übel. NOTE: 5. © Imago Thiago: Der Spanier ging im Mittelfeld-Duell mit Verratti und den PSG-Granden unter. Brachte keine Stabilität in der Rückwärtsbewegung, ein ganz schwacher Auftritt.. NOTE: 5. © Imago Thomas Müller: Der Kapitän spielt immer? Gilt derzeit. Anfangs gute Läufe über rechts, gute Hereingaben. Das ist aber nicht seine Seite. Wurde aber auch alleine gelassen, bekam kaum Bälle aus dem Mittelfeld. Nach 69 Minuten runter. NOTE: 5. © Imago Arturo Vidal: Schaffte es nicht, seine Power und Aggressivität auf den Platz zu bringen. Keine Ausstrahlung. Viele Ballverluste, schwache Zweikampf-Bilanz. Ohne Linie und Struktur. NOTE: 6. © Imago Corentin Tolisso: Der Neuzugang aus Lyon ging etwas unter im Mittelfeld. Null Entlastung für die Abwehr. Alles zu schnell für ihn, sah nur Rücklichter. Zur Pause raus. Eine zu große Aufgabe, zu großer Druck? NOTE: 5. © Imago James Rodriguez: Für solche Partien von Ancelotti geholt. Der Kolumbianer kam meist über links, nicht seine Seite. Zog viel in die Mitte, blieb harmlos. Tauchte unter. Musste zur Pause runter. NOTE: 6. © Imago Robert Lewandowski: Traf diese Saison in elf Spielen für Bayern und Polen schon zwölf Mal. Hatte Chancen, aber nie wirklich konsequent im Strafraum und mit gewohntem Killerinstinkt. NOTE: 5. © Imago Sebastian Rudy: Sollte es nach dem Seitenwechsel besser machen als Tolisso. Klappte nicht. Ein mutiger Schuss zur Einführung, sonst viele Fehlpässe. NOTE: 5. © Imago Kingsley Coman: Ab der zweiten Halbzeit auf dem linken Flügel. Konnte sich kaum einmal durchsetzen. NOTE: 4. © Imago Arjen Robben (l.): Bestritt sein 99. Champions-League-Match (bisher 29 Tore), aber nur als Joker ab der 69 Minute. NOTE: Keine Bewertung. © Imago

So rechtfertigt sich Ancelotti!

Es scheint eng zu werden für Ancelotti! Der so erfahrene Italiener hatte mit seiner Aufstellung gegen die aufstrebende neue Supermacht aus Paris für große Verblüffung und Irritation gesorgt. Die größere Erfahrung hatte Rummenigge vor dem "Prestigespiel" gegen PSG noch als Vorteil des FC Bayern bezeichnet. Und dann saßen Weltmeister Mats Hummels und Franck Ribéry 90 Minuten auf der Bank. Arjen Robben wurde erst eingewechselt, als der Gruppengipfel nach Toren von Dani Alves (2.), Edinson Cavani (31.) und Neymar (63.) entschieden war. Jérome Boateng, auch ein Weltmeister, musste sogar von der Tribüne aus zuschauen.

Und was sagt Ancelotti dazu? "Ich bin jemand, der sehr viel über die Aufstellung nachdenkt. Ich bedaure nichts. Es stimmt, dass mit Robben, Ribery und Hummels viele gute Spieler auf der Bank waren. Aber ich habe in jedem Spiel gute Spieler auf der Bank. So ist es in Topklubs. Gute Spieler müssen auf die Bank, das ist mein Job." Der Italiener scheint sich zunehmend beim FCB zu isolieren.

Robben vermeidet klare Antwort - Ribéry flüchtet, Hummels ohne Kommentar

Robben vermied nach dem Spiel eine klare Antwort auf die Frage, ob alle Spieler noch hinter dem Trainer stehen: "Die Frage werde ich nicht beantworten. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten", so der Niederländer. Auch über die Aufstellung vermied er jeden Kommentar: "Die Begründung haben wir vor dem Spiel bekommen. Dazu will ich aber nichts sagen. Es bringt nichts, den Plan jetzt zu analysieren."

Sein Teamkollege Franck Ribéry, der womöglich die Chance auf sein letztes Spiel in seiner Heimat Frankreich verpasst hat, schlich sich an den Journalisten am Donnerstag vorbei: "Es ist besser, wenn ich nichts sage. Ich muss erst darüber nachdenken." Schon beim Bankett soll er nach der Rede von Rummenigge das Weite gesucht haben.

Die Spieler um Kapitän Thomas Müller rangen nach der Abreibung um Worte oder verweigerten eine Stellungnahme wie der innerlich kochende Hummels. "Das glauben Sie nicht wirklich", sagte er auf die Bitte um einen Kommentar. "Peinlich" und "schmerzhaft" nannte Robben das Erlebte. "Das ist meine neunte Saison hier, und das ist man nicht gewohnt." Der Holländer meinte aber wohl nicht nur das Ergebnis.

BILD.de schreibt: "Carlos schwarze Nacht", gemeint ist natürlich Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. © Bild.de "PSG eine Nummer zu groß für den FC Bayern", meint Kicker.de. © Kicker.de Auf Sport1.de steht am Abend: "Paris´ Traumsturm demütigt Bayern" © Sport1.de "PSG zerpflückt Bayern!", meint Sportbild.de und stellt die Frage: "Hat sich Ancelotti verzockt?" © Sportbild.de "PSG erschüttert die Bayern", so schreiben die Franzosen von "Le Parisien". © LeParisien.fr "Die Bayern fallen im Prinzen Park", titelt die spanische "Marca". © Marca.es "Paris zeigt, was es kann", schreibt die französische "LÉquipe" im übertragenen Sinne. © lequipe.fr

