Sehne "totspritzen": Diskuswerfer Harting greift zu drastischem Mittel

Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting gibt alles um es noch zur Leichtathletik-Europameisterschaft in seiner Heimatstadt Berlin zu schaffen: Ein Anriss in der Quadrizepssehne im rechten Knie quälte ihn schon die ganze Saison über. Nun lässt er sich die Sehne mit Kortison schmerzfrei spritzen. Doch die Methode besitzt eine erschreckende Nebenwirkung, wie Harting der Bild verriet: "Es gibt halt nicht viel, was man in meinem Zustand machen kann, die Sehne ist halt angerissen. Das Kortison besitzt die Nebenwirkung, dass es das Gewebe schmerzfrei, aber auch unlebendig macht. "

Harting ist derzeit die Nummer fünf in der Rangordnung der deutschen Diskuswerfer. Zur Europameisterschaft, die vom 7. bis 12. August in Berlin vor vollen Rängen stattfindet, dürfen allerdings nur die besten drei mit. Am Samstag steigt nun in Nürnberg die deutsche Meisterschaft - die letzte Chance für Harting sich zu qualifizieren. Harting zeigt sich vorher allerdings optimistisch: "Ich zweifle überhaupt nicht daran, dass ich mich qualifiziere. Das ist in meinem Kopf einfach kein Szenario. Ich freue mich riesig auf den Wettkampf. Ausscheidungswettkämpfe liegen mir ja auch."