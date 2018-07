Bericht: Lewandowski fordert nach Transfer-Theater Aussprache mit Bayern-Bossen

Der FC Bayern ist aus der Posse um einen möglichen Wechsel von Star-Stürmer Robert Lewandowski offenbar nicht ganz unbeschadet hervorgegangen: Während der öffentliche erzeugte Druck von Seiten des Polen bei den Vereinsbossen nicht gut angekommen sein dürfte, scheint auch bei Lewandowski nicht alles im Reinen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge bemängelt der Torjäger, dass ihm während seines Formtiefs zum Ende der vergangenen Saison die Rückendeckung gefehlt habe. Folglich wolle er jetzt in einer Aussprache mit der Führungsebene beim Rekordmeister die bedingungslose Unterstützung des Vereins bestätigt bekommen.

Besonders gekränkt hat Lewandowski demnach, dass der FC Bayern einen Transfer mit der Begründung abgelehnt habe, dass der Verein kein Verkäufer-Kub sei, anstatt auf die Wichtigkeit des Stürmers für die Mannschaft zu verweisen. Zudem sei er auch der Meinung, sich nie gegen den Verein positioniert zu haben. Im Mai hatte Lewandowskis Berater Pini Zahavi den Wechselwunsch des Stürmers geäußert: "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid."

Im Februar hatte Lewandowksi seinen langjährigen Berater Cezary Kucharski durch Zahavi ersetzt. Damals war spekuliert worden, dass Zahavi einen Wechsel des 29-Jährigen einfädeln solle. Zum Ende der Saison hin war Lewandowski allerdings zunehmend in die Kritik geraten, weil er einen Wechsel forcierte und gleichzeitig in den wichtigen Spielen in der Champions League im Halbfinale gegen Real Madrid und im Pokalfinale blass geblieben war. Nachdem er auch bei der WM mit Polen unter den Erwartungen blieb, scheint ein Wechsel nun endgültig vom Tisch.