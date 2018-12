Robert Lewandowski: Deshalb ist es für den FC Bayern gut, BVB-Jäger zu sein

In einem Interview mit Bild erklärte der 30-Jährige, der mit dem FCB in den vergangenen Jahren stets Abo-Meister war und zuvor vier Jahre lang für die Borussia spielte, warum die Rolle des Jägers sogar gut sein kann für den FC Bayern. "Wenn du weißt, dass du sowohl in Bundesliga, Pokal als auch in der Champions League richtig kämpfen musst, dann ist das etwas anderes, als wenn du 20 Punkte Vorsprung hast und dich nur auf die Champions League fokussierst", erklärt der Pole und verweist auf die vergangenen Jahre, in denen München stets überlegen Meister wurde, aber in den entscheidenden Momenten in der Königsklasse nicht voll da war. Das könnte in diesem Jahr anders werden.