Die Frage, ob Robert Lewandowski der richtige Stürmer für den FC Bayern München ist, sollte sich angesichts von 24 Toren und sieben Vorlagen in 27 Pflichtspielen eigentlich von selbst beantworten. Dennoch ist nach der Niederlage des FCB bei Bayer 04 Leverkusen (1:3) eine Diskussion um den polnischen Superstar entbrannt. Der Grund: TV-Experte Dietmar Hamann kritisierte den 30-Jährigen bei Sky90 scharf. Die Bayern-Bosse sollten sich "ernsthaft überlegen, einen ersten und keinen zweiten Stürmer zu holen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Dafür kassierte Hamann einen Rüffel von Lewandowskis Berater Maik Barthel - erhält jedoch auch Zuspruch. "Noch halte ich ihn für einen sehr guten Stürmer" , betonte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne zwar, "aber in den nächsten ein, zwei Jahren wird man sich bei Bayern auch auf dieser Position Gedanken machen müssen und eventuell nachrüsten." Lewandowskis Vertrag beim FCB läuft noch bis 2021, mit Sandro Wagner wurde gerade der einzige Backup des Polen verkauft.

"Lewandowski ist von den Zuspielen seiner Kollegen abhängig"

Dass Lewandowski bei der Pleite in Leverkusen immer wieder frustriert abwinkte, will Matthäus nicht überbewerten. "Das macht er seit Jahren, sowohl bei Bayern als auch in der polnischen Nationalmannschaft", sagte der 57-Jährige. "Er ist eben von den Zuspielen seiner Kollegen abhängig und wenn die nicht kommen, ist er unzufrieden."