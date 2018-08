Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac kann schon vor dem Beginn der neuen Saison einen ersten großen Erfolg für sich verbuchen. Wie die Sport Bild berichtet, konnte der 46-Jährige den in der Sommerpause wechselwilligen Robert Lewandowski von einem Verbleib in München überzeugen. Wie Kovac dem Magazin bestätigte, habe ein entsprechendes Gespräch in der vergangenen Woche stattgefunden. Ein Transfer des Bundesliga-Torschützenkönigs scheint damit endgültig vom Tisch.