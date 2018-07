Karriereende bei Bayern? Die fünf wichtigsten Fragen zur Zukunft von Robert Lewandowski

Robert Lewandowski soll sich nach wochenlangem Hin und Her für einen Verbleib beim FC Bayern entschieden haben. Beendet er nun auch seine Karriere in München? Der SPORTBUZZER beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zur sportlichen Zukunft des Torjägers.

Weiter München statt Madrid, auch künftig Bayern statt Real - wie die Bild berichtet, hat sich Stürmer Robert Lewandowski nach wochenlangem Transfer-Theater nun offenbar doch dafür entschieden, seine Wechselabsichten ruhen zu lassen und beim deutschen Rekordmeister zu bleiben. Doch ist dies mehr als eine Momentaufnahme? Woher kommt der Sinneswandel? Der SPORTBUZZER beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zur Zukunft von Lewandowski.

1. Warum will Lewandowski nun doch in München bleiben?

Der wohl entscheidende Grund: Sein Wunschverein Real Madrid zeigt kein Interesse an einer Verpflichtung. Zu enttäuschend waren die Auftritte des Polen bei der WM in Russland. Auch bei den Bayern erreichte er zuletzt in den wirklich wichtigen Spielen zu selten seine Normalform. Bestes Beispiel: Das Champions-League-Halbfinale zwischen den Münchnern und Real im vergangenen Frühjahr. Zudem leitet man bei den Madrilenen gerade einen Umbruch ein. Julen Lopetegui ersetzt Zinedine Zidane als Trainer, Weltfußballer Cristiano Ronaldo biegt auf der Zielgeraden seiner Karriere wohl in Richtung Turin ab. Mit knapp 30 Jahren würde Lewandowski nicht gerade für eine Verjüngung des Real-Kaders stehen.

Lewandowski, Neymar & Co. - die größten WM-Enttäuschungen Sie zählten alle drei zu den großen Enttäuschungen dieser WM: DFB-Star Thomas Müller, Polens Torjäger Robert Lewandowski und Brasiliens Schwalbenkönig Neymar (v.l.) avancierten zu den größten WM-Flops. © Imago-Montage/dpa Robert Lewandowski (Polen): In Russland wollte der Pole endgültig beweisen, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. Doch eine Bewerbung für Real Madrid oder andere Top-Klubs Europas war sein tor- und lustloser Auftritt nicht. Anstatt nach dem Vorrunden-Aus mit sich selbst ins Gericht zu gehen, rückte er auch noch seine Kollegen in ein schlechtes Licht: "Ich hatte keine Torchancen! Ich wäre sauer auf mich, wenn ich Chancen gehabt und vergeben hätte. Ich bin ein Stürmer, der von Vorlagen lebt. Der Mannschaft fehlt die spielerische Qualität." © imago/East News Thomas Müller (Deutschland): Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 erzielte Müller jeweils fünf Treffer und avancierte als konstanter Goalgetter zum Turnierschreck. Mit seiner unkonventionellen Art hatten selbst die besten Verteidiger der Welt Probleme. Diesmal konnte der Bayern-Profi jedoch nichts ausrichten. Die Konsequenz: Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea verbannte ihn Bundestrainer Joachim Löw sogar zunächst auf die Bank. © Laurence Griffiths/Getty Images Neymar (Brasilien): Aus Sicht vieler WM-Zuschauer hätte der brasilianische Superstar einen Preis verdient gehabt - allerdings nicht etwa als "Spieler des Turniers", sondern als "Schauspieler des Turniers". Den 26-Jährigen sah man gefühlt häufiger am Boden als mit dem Fuß am Ball. Viel Theatralik und Theater, wenig Glanz und Gloria. Neymar blieb den Beweis schuldig, 222 Millionen Euro wert zu sein. Und vielleicht ist auch genau diese "unmenschliche" Summe das Problem, das auf seinen Schultern lastet. © Kevin C. Cox/Getty Images Lionel Messi (Argentinien): Es bleibt dabei: Lionel Messi mag neben Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Welt (gewesen) sein, doch in der "Albiceleste" fehlt ihm die Strahlkraft, die er beim FC Barcelona versprüht. Lediglich im abschließenden Gruppenspiel gegen Nigeria (2:1) brachte er Argentinien auf die Siegerstraße, gegen Island (1:1), Kroatien (0:3) und im Achtelfinale gegen Frankreich (3:4) war von ihm nur wenig zu sehen. Während bei Barça so lange kombiniert wird, bis Messi in einer aussichtsreichen Position den Ball bekommt, muss er sich das runde Leder in der Nationalelf oft selbst erobern. Auch darunter litt sein Spiel bei dieser WM. © Kevin C. Cox/Getty Images Mesut Özil (Deutschland): Mit der Floskel "Mund abputzen und weitermachen" ist es bei ihm nicht getan. Bereits vor dem Start der WM leistete sich Özil mit seinem heiß diskutierten Erdogan-Bild einen heftigen Fauxpas und verstimmte damit die deutschen Fußballfans. Schlimmer noch: Der 29-Jährige ließ die Chance ungenutzt, sich öffentlich zu entschuldigen oder zumindest zu erklären. In Erklärungsnot dürfte Özil auch aufgrund seiner wenig beherzten Leistungen in Russland geraten, die Oliver Bierhoff nach dem Scheitern mit den Worten "Man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf Özil verzichtet" kommentierte. Ein guter Stil geht übrigens auch anders ... © Catherine Ivill/Getty Images David de Gea (Spanien): Sein Marktwert liegt etwa bei 70 Millionen Euro. Mit einer starken WM wäre der ManU-Keeper ein Kandidat für die Wahl zum Welttorhüter des Jahres gewesen. Diese Chance verbaute sich David de Gea allerdings bereits im ersten Gruppenspiel gegen Portugal (3:3), als er beim 1:2 durch Cristiano Ronaldo patzte. In der Vorrunde konnte de Gea nur 16,7 % aller Schüsse abwehren. © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Mohamed Salah (Ägypten): Gemessen an seiner großartiger Performance beim FC Liverpool in der vergangenen Saison, war die WM von Mohamed Salah eine Enttäuschung. Häufig fehlte ihm in seinen Abschlüssen die Präzision, auch die Leichtfüßigkeit schien dem 26-Jährigen abhanden gekommen sein. Allerdings muss man fairerweise darauf hinweisen, dass Salah im ersten Spiel verletzt fehlte und dass ihm beim 1:2 gegen Saudi-Arabien immerhin ein sehenswertes Lupfer-Tor gelang. © Shaun Botterill/Getty Images Joshua Kimmich (Deutschland): Mit großen Erwartungen reiste der 23-Jährige nach Russland, die er - wie so viele andere DFB-Kicker auch - nicht erfüllen konnte. Gegen Südkorea agierte er auf rechten Außenbahn hilflos und gegen Mexiko fiel er durch Harakiri-Vorstöße auf. Möglicherweise war der Bayern-Spieler dem Druck einer WM (noch) nicht gewachsen. Es ist ihm jedoch zuzutrauen, dass er aus den Fehlern seiner Debüt-WM lernen wird. © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Wojciech Szczesny (Polen): Die polnische Nummer eins war sicher nicht alleine für das vorzeitige WM-Aus verantwortlich, doch in vielen Szenen sah der Juve-Keeper nicht gut aus. Und dann musste er sich nach der Senegal-Pleite auch noch den Spott seines eigenen Vaters anhören. Nach einem katastrophalen Rückpass von Grzegorz Krychowiak habe sein Sohn ausgesehen, als sei er "zum Spirituosengeschäft" unterwegs, erklärte Ex-Nationalspieler Maciej Szczesny. "Die Senegalesen konnten problemlos in ein leeres Tor schießen. Es ist eine Scham und Schande", ließ Szczesny sen. seinem Frust freien Lauf. © imago/DeFodi Ousmane Dembélé (Frankreich): Zugegeben: Viele Chancen bekam der ehemalige Dortmunder nicht, um seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Doch alleine das ist schon eine Enttäuschung, denn von Ousmane Dembélé erwarteten viele, dass er sich in der Equipe Tricolore unverzichtbar machen könnte. Dem ist jedoch nicht so, an Kylian Mbappé und Antoine Griezmann kommt er einfach nicht vorbei. Für den Barcelona-Star reichte es bisher immer nur zu Kurzeinsätzen, in denen er nicht wirklich überzeugen konnte. © imago/DeFodi

2. Beendet Lewandowski seine Karriere bei den Bayern?

Die Chancen sind seinem Sinneswandel auf jeden Fall erheblich gestiegen. Sein Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2021, zwei Monate später wird der Torjäger 33 Jahre alt. Für einen Wechsel zu einem Klub aus dem obersten europäischen Regal wäre es dann wohl zu spät. Für Real ohnehin. Möglich aber, dass Lewandowski zum Ende seiner Karriere noch einmal ein sportlich exotisches Abenteuer wählt: China, Katar oder die USA.

3. Ist Lewandowski nach dem Wechsel-Wirbel bei den Bayern noch unumstritten?

Bei den Bossen auf jeden Fall. Nachdem Lewandowski seinen Transferwunsch intern geäußert hatte, belegten Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß den Stürmer umgehend mit einem Wechsel-Veto. Auch der neue Trainer Niko Kovac nahm bereits telefonischen Kontakt zum Torjäger auf. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München schon viel geleistet hat und noch leisten wird“, sagte der Coach bei seiner Vorstellung. In der Mannschaft hat Lewandowski durch seine Wechselabsichten hingegen an Kredit verloren. Kovac muss diese Dissonanzen schnell aus der Welt räumen.

4. Wie stehen die Bayern-Fans zu Lewandowski?

Das Bild scheint geteilt. Für viele Bayern-Anhänger ist Lewandowski schlicht der beste Stürmer der Welt. 151 Tore in 195 Pflichtspielen haben dem Polen in München Heldenstatus verliehen. Einige Anhänger hätten sich gegen einen Verkauf des Stürmers aber auch alles andere als aufgelehnt - aufgrund seines Alters schien die Verlockung einer neunstellígen Ablöse einfach zu groß. Um die Fans wieder komplett auf seine Seite zu bringen, braucht Lewandowski nun: Tore, Tore, Tore. Dass er auch unter Druck liefern kann, bewies er bei Ex-Klub Borussia Dortmund. Als sein Wechsel zu Bayern schon feststand und die Stimmung zu kippen drohte, wurde er 2013/14 noch mal Torschützenkönig mit 20 Treffern.

5. Hat Lewandowski seinen Zenit überschritten?

Schaut man sich den gestählten Körper des Angreifers an, verbieten sich Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit. Lewandowski ist ein Fitness-Fanatiker, achtet penibel auf seine Ernährung und gilt als äußerst diszipliniert. Bliebe die Frage nach der Motivation: Nicht ohne Grund wollte der 29-Jährige zu Real und zu neuen Zielen. Sechs gewonnene Deutsche Meisterschaften können Antrieb kosten. Aber: In der Champions League siegte Lewandowski noch nie. Dies sollte Ansporn genug dafür sein, in den kommenden Jahren noch einmal alles aus sich herauszuholen.