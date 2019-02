Bayern-Star Robert Lewandowski nennt lange Liste: Das alles habe ich von Jürgen Klopp gelernt

Bayern-Star Robert Lewandowski sieht die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund als maßgeblich für seine Karriere an. "Er war ein Trainer, der für mein Leben als Fußballer entscheidend war. Ich muss ihm dankbar für das sein, wo ich jetzt in meinem Leben bin. Er ist als Mensch und als Trainer einfach großartig. Wir haben so viel über Fußball und das Leben gesprochen und ich habe viel von ihm gelernt", sagte der Torjäger in einem Interview mit uefa.com und erklärte, was er vom heutigen Coach des Münchner Champions-League-Gegners FC Liverpool gelernt habe.

"Taktisch gibt es da einige Sachen. Aber was ich von ihm vor allem bekommen habe, ist der Glaube, dass ich auf dem allerhöchsten Niveau spielen kann. Er hat diesen Impuls geweckt und mir immer den nächsten Schritt nach oben gezeigt. Ich wusste nicht, dass ich so großes Potenzial habe. Ich konnte nicht sehen, was noch in meiner Person steckt", verriet Lewandowski, der mit Klopp von 2010 bis 2014 zusammengearbeitet hatte. Gemeinsam wurden sie zweimal deutscher Meister (2011 und 2012) und gewannen einmal den DFB-Pokal (2012).

Klopps Tipps haben Lewandowski jedoch weitaus mehr als Trophäen eingebracht. Offenbar hat sich seine gesamte Herangehensweise an das Spiel dank des Coaches verändert. So entwickelte der Stürmer neben seinen offensive Stärken auch eine defensive Denkweise. "Das habe ich auch von Jürgen gelernt. In Dortmund haben wir manchmal defensiv gespielt. Wir waren wie eine Bulldogge. Wir haben auf den Gegner gewartet und waren dann bereit zur Balleroberung. Dann ging es direkt nach vorne. Ich musste lernen, defensiv zu spielen. Oft habe ich den ersten Ball bekommen, habe dann auf meine Kollegen nach außen weitergeleitet und wir haben versucht, das Tor zu machen", erklärt der dreimalige Bundesliga-Torschützenkönig.

Champions League: Lewandowski vs. Klopp

Im Champions-League-Achtelfinale kommt es nun am 19. Februar und 13. März zum Wiedersehen. Die Freundschaft wird dabei ruhen. Lewandowski: "Ich hoffe auf offensive Spiele, aber beide haben gute Defensiven, da wird es nicht einfach, gute Situation zu kreieren. Wenn Liverpool einen Fehler macht, werden wir bereit sein."

