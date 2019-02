Lügen-Vorwurf: Hertha-Profi Rekik giftet gegen Bayern-Star Lewandowski

Eine Rangelei mit Folgen: Beim sonst fairen Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC (nur zwei Gelbe Karten) gab es einen großen Aufreger. In der 84. Minute musste Hertha-Verteidiger Karim Rekik mit einer Roten Karte den Platz verlassen. Er hatte zuvor FCB-Torjäger Robert Lewandowski zu Boden geschubst. Schiedsrichter Harm Osmers zögerte keine Sekunde und schickte den Holländer per Platzverweis vorzeitig in die Kabine.

Lewandowski: "Er hat mich genau gesehen" - Rekik: "Er sagt nicht die Wahrheit"

Eine strittige Rote Karte. Was war passiert? Im Mittelfeld kommt es zu einem Zweikampf zwischen Lewandowski und Rekik. Beide gehen zu Boden - der Pole erwischt dabei den Hertha-Verteidiger beim Abrollen mit dem rechten Bein unabsichtlich im Gesicht. Als Thomas Müller beim FCB in Ballbesitz kommt, springen beide Spieler wieder auf. Dann blockiert Rekik Lewandowski mit dem ausgefahrenen linken Arm. Der Bayern-Torjäger fällt hin - Rekik sieht Rot.

Lewandowski hatte nach Platzverweis eine deutliche Meinung zur Szene: "Das war eine klare Rote Karte. Er hat mich genau gesehen und geht gezielt hin", so der 13-fache Bayern-Torschütze in dieser Bundesliga-Saison. Via Bild bezichtigt ihn Hertha-Profi Rekik nun der Lüge: "Ich bin sehr enttäuscht über seine Aussagen. Ich kenne ihn als großartigen Spieler, aber er sagt aus meiner Sicht nicht die Wahrheit." Das Rekik-Argument. Lewandowski habe ihn vorher absichtlich mit dem Fuß im Gesicht getroffen. "Das hat er nicht nötig. Ich biete ihm gern an, mit mir die Szene gemeinsam anzusehen. Wenn ich eine berechtigte Rote Karte bekomme, gehe ich in die Kabine und halte den Mund. Warum sagt er so etwas?"

Hertha-Geschäftsführer Preetz sauer

Die zu erwartende Sperre Rekiks erschwert die Personalsorgen in der Defensive für das Duell mit Mainz 05 am kommenden Samstag. Die Rote Karte sei laut Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz „völlig überzogen“ gewesen. Er kritisierte die übertriebene Theatralik beim Bayern-Stürmer. „Der hat das ganze Spiel auf dem Boden gelegen. Schon in der ersten Halbzeit im Zweikampf mit Niklas Stark hat er den sterbenden Schwan gespielt an der Seitenlinie.“