Claudio Pizarro und Robert Lewandowski - beide Stürmer-Stars sind zurzeit in starker Form. Der 40-jährige Peruaner glänzte zuletzt vor allem beim spannenden Pokalsieg von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, als er für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 sorgte. Lewandowski jagt derzeit hinter Frankfurts Luka Jovic her - zwei Tore fehlen dem Polen noch zu Platz eins in der Torjägerliste der aktuellen Saison.

Neben den beiden Ballermännern von Werder und Bayern, die schon seit vielen Jahren in der Bundesliga aktiv sind, gab und gibt es allerdings noch viele weitere Ausländer, die im deutschen Fußball-Oberhaus enorm torgefährlich waren. In unserer Galerie haben wir die torgefährlichsten Ausländer in der Geschichte der Bundesliga für Euch zusammengefasst.