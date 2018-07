Anzeige

Bundesliga-Marktwerte: Lewandowski wird billiger, Rebic steigert Wert um 200 Prozent Ante Rebic gehört zu den großen Gewinnern dieser WM – der Frankfurt-Star konnte seinen Marktwert laut transfermarkt.de um 200 Prozent steigern und wurde Vizeweltmeister. Deutlich schlechter lief die Weltmeisterschaft für Robert Lewandowski. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Marktwertgewinner und -verlierer der WM. © Getty/Montage Andrej Kramaric (Kroatien/TSG Hoffenheim) - von 27 Mio. auf 35 Mio. Euro © Getty Achraf Hakimi (Marokko/Borussia Dortmund) - von 5 Mio. auf 7,5 Mio. Euro © Getty Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern) - von 90 Mio. auf 85 Mio. Euro) © Getty Josip Drmic (Schweiz/Borussia M'gladbach) - von 3,5 Mio. auf 5 Mio. Euro © Getty Corentin Tolisso (Frankreich/FC Bayern) - von 40 Mio. auf 45 Mio. Euro © Getty James Rodriguez (Kolumbien/FC Bayern) - von 70 Mio. auf 80 Mio. Euro © Getty Carlos Salcedo (Mexiko/Eintracht Frankfurt) - von 7 Mio. auf 10 Mio. Euro © Getty Manuel Akanji (Schweiz/Borussia Dortmund) - von 22 Mio. auf 28 Mio. Euro © Getty Ludwig Augustinsson (Schweden/Werder Bremen) - von 7,5 Mio. auf 12 Mio. Euro © Getty Niklas Süle (Deutschland/FC Bayern) - von 38 Mio. auf 45 Mio. Euro © Getty Genki Haraguchi (Japan/Hannover 96) - von 3,5 Mio. auf 4,5 Mio. © Getty Marco Reus (Deutschland/Borussia Dortmund) - von 35 Mio. auf 40 Mio. Euro © Getty Thomas Müller (Deutschland/FC Bayern) - von 60 Mio. auf 55 Mio. Euro © Getty Yuya Osako (Japan/Werder Bremen) - von 4,5 Mio. auf 6 Mio. Euro © Getty Ante Rebic (Kroatien/Eintracht Frankfurt) - von 10 Mio. auf 30 Mio. Euro © Getty Thomas Delaney (Dänemark/Borussia Dortmund) - von 12 Mio. auf 22 Mio. Euro © Getty Raphael Guerreiro (Portugal/Borussia Dortmund) - von 18 Mio. auf 21 Mio. Euro © Getty Marvin Plattenhardt (Deutschland/Hertha BSC) - von 15 Mio. auf 17 Mio. Euro © Getty Alfred Finnbogason (Island/FC Augsburg) - von 10 Mio. auf 12 Mio. Euro © Getty Yann Sommer (Schweiz/Borussia M'gladbach) - von 8 Mio. auf 10 Mio. © Getty Benjamin Pavard (Frankreich/VfB Stuttgart) - von 30 Mio. auf 40 Mio. Euro © Getty Julian Brandt (Deutschland/Bayer 04 Leverkusen) - von 40 Mio. auf 45 Mio. Euro © imago/Moritz Müller Steven Zuber (Schweiz/TSG Hoffenheim) - von 7 Mio. auf 10 Mio. © Getty Salif Sané (Senegal/FC Schalke 04) - von 18 Mio. auf 22 Mio. Euro © Getty

Kovac hat bereits mit Lewandowski gesprochen

Es wäre die nächste irre Wende in einem bizarren Transfer-Theater um den 29-Jährigen. Noch vor wenigen Wochen hatte sein Berater Pini Zahavi erklärt: „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht.“ Mit einer starken Weltmeisterschaft wollte er sich ins Schaufenster spielen. Das ist nach dem schnellen WM-Aus (drei Spiele, kein Treffer) zwar nicht gelungen, dennoch wolle Lewandowski laut dem neuen Bericht das Gespräch mit seinem neuen Trainer Niko Kovac suchen, wenn der FCB von seiner US-Tour wieder heimkehrt. Es sei die letzte Hoffnung für "Lewa" den FC Bayern umzustimmen - und ihm einen Wechsel zu ermöglichen.

Dabei hatte Kovac bereits mit Lewandowski gesprochen - per Telefon, wie er bei seiner FCB-Vorstellung verriet: "Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt", so Kovac Anfang Juli. Aktuell trainiert er mit weiteren WM-Stars wie Mats Hummels und Manuel Neuer individuell in München.

Watzke: 100 Millionen Euro für Ex-BVB-Star

Der FC Bayern könnte wohl eine Ablösesumme zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den Stürmer kassieren, doch sollte Lewandowski gehen, müsste Ersatz her. Möglichst gleichwertig und folglich mächtig teuer. Ins Profil passen würden etwa Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín oder auch Paulo Dybala. Doch um Spieler dieser Qualität an die Isar zu locken, wären neben einem fürstlichen Gehalt auch eine horrend hohe Ablösesumme, vermutlich jenseits der 100 Millionen Euro, fällig. Auch Anthony Martial, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, könnte im Sturm-Zentrum spielen.

Lewandowski besitzt bei den Münchenern noch einen Vertrag bis 2021. In 195 Pflichtspielen erzielte er 151 Tore - und wurde in der vergangenen Saison mit 29 Treffern mit Abstand Torschützenkönig. Zuletzt sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in einem Interview, dass er für den Ex-Dortmunder 100 Millionen Euro zahlen würde.