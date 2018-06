Chancen auf Lewandowski-Wechsel zu Real gestiegen? Harry Kane verlängert bei Spurs

Ist ein Wechsel von Bayern-Star Robert Lewandowski zu Real Madrid am Freitag wahrscheinlicher geworden? Zumindest verlängerte der angeblich ebenfalls von den "Königlichen" umworbene Top-Stürmer Harry Kane seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur vorzeitig bis 2024 - und gab Real damit wenigstens mittelbar einen Korb. Kane, der die englische Nationalmannschaft bei der WM in Russland als Kapitän anführt, erzielte in der vergangenen Premier-League-Saison 30 Tore für die Spurs und musste sich damit in der Torschützenliste nur dem Ägypter Mohamed Salah vom FC Liverpool (32 Treffer) geschlagen geben. Wettbewerbsübergreifend kam Kane 2017/18 auf 41 Tore im Verein.