Transfer fix: Robinho wechselt zu Erdogan-Klub Basaksehir Istanbul

Das letzte mal groß in den Schlagzeilen war Robinho im November 2017. Damals war er in Italien wegen des Vorwurfs der Gruppenvergewaltigung zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Robinho wies die Vorwürfe zurück und legte gegen das Urteil Einspruch ein.

Jetzt, mit 34 Jahren, wechselt der 1,72 Meter kleine Offensivspieler noch einmal innerhalb der Türkei. Robinho wird künftig für den türkischen Spitzenreiter Basaksehir Istanbul spielen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Die Ablöse soll bei 1,5 Millionen Euro liegen. Für seinen bisherigen Verein Sivasspor schoss Robinho in dieser Spielzeit in 16 Partien bereits acht Tore.

Mesut Özil: Erdogan-Klub Basaksehir meldet Interesse an Transfer an

Besonders pikant bei dem Wechsel zu Basaksehir: Der Verein ist mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eng verbunden. Der Klub wird von Verwandten Erdogans geführt, der Staatschef spielte selbst bei einem Event schon im Basaksehir-Trikot.

Spielt Robinho bald an der Seite von Özil?

Erst in der vergangenen Woche bestätigte Basaksehir-Präsident Göksel Gümüsdag, dass er sich auch eine Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der aktuell für den FC Arsenal in der Premier League spielt, vorstellen kann. Özil sei "ein sehr wertvoller Spieler", so Gümüsdag zur Bild: "Ich hoffe, dass sich eines Tages unsere Wege bei Basaksehir kreuzen. Wenn er auch bei uns sein will, würden wir alles tun, ihn zu holen."