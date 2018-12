Robinho wechselt ohne sein Wissen: Transfer-Chaos in der Türkei

Transfer-Wirbel in der Türkei! Im Fokus: Der ehemalige Real-Superstar Robinho . Der mittlerweile 34-Jährige soll im Januar von seinem aktuellen Verein Sivasspor zum Tabellenführer Basaksehir wechseln , der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan protegiert wird. Das verkündeten beide Vereine am Donnerstag. Nun meldet sich der Berater des Spielers zu Wort und lässt eine Bombe platzen: Vom schon fix vermeldeten Transfer hat Robinho selbst nix mitbekommen!

Robinho-Berater: "Wir wissen nichts darüber"

„Ehrlich gesagt wissen wir nichts darüber" , sagte Marisa Alija gegenüber Globo Esporte. Alija ist Anwalt und Berater des Brasilianers, der in seiner Karriere nicht nur 99 Länderspiele für Brasilianer absolvierte, sondern sich in Europa als quirliger Offensivstar bei Real Madrid, Manchester City und AC Mailand einen Namen machte. "Wir wurden nicht herangezogen. Die Vereine haben möglicherweise eine Transfervereinbarung zwischen sich abgeschlossen , aber von unserer Seite, der Seite des Spielers, gibt es da nichts." Pikante Äußerungen, die in der Türkei noch für reichlich Diskussionen sorgen dürften.

Robinho kehrte im Januar 2018 nach Europa zurück und schloss sich Sivasspor an. In der aktuellen Saison ist der 34-Jährige mit acht Toren der beste Schütze seines Teams. Zuvor war der Routinier in einer fast 20-jährigen Karriere für den FC Santos, Real, ManCity, Milan, Guangzhou Evergrande und Atlético Mineiro aktiv. Sein Vertrag in Sivas läuft noch bis Juni 2019, die kolportierte Ablöse für den Wechsel zu Basaksehir, wird, sollte er wie geplant über die Bühne gehen, bei 1,5 Millionen Euro liegen. Bei Basaksehir spielen mit Emmanuel Adebayor (Arsenal, ManCity), Arda Turan (Atlético, Barcelona) und Eljero Elia (HSV, Werder Bremen) weitere frühere Topstars aus großen Ligen.