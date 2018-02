Rodeln: Wendl und Arlt gewinnen Olympia-Gold im Doppel - auch Bronze an Deutschland

Anzeige

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Die Bayern setzten sich am Mittwoch nach zwei Läufen im Olympic Sliding Centre gegen die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler durch. Bronze holten die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken aus Suhl. Wendl und Arlt hatten bereits 2014 in Sotschi triumphiert. Sie sind das dritte Paar nach Hans Rinn/Norbert Hahn (1976/1980) und den Österreichern Andreas Linger/Wolfgang Linger (2006/2010), das zweimal nacheinander Olympiasieger im Doppelsitzer wurde.

Die deutschen Rodler haben in den bisherigen Wettbewerben in Pyeongchang nach Bronze für Johannes Ludwig, Gold für Natalie Geisenberger und Silber für Dajana Eitberger bereits fünf Medaillen geholt. Auch im Teamwettbewerb gelten die Deutschen als Favoriten. Wendl/Arlt hatten schon in Sotschi zur erfolgreichen Mannschaft gehört und können am Donnerstag ihre vierte Goldmedaille holen.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Favoriten im Formcheck Keine Hektik bei den Biathleten: „Wird schon werden“, sagte Laura Dahlmeier, die mit fünf WM-Titeln im Vorjahr zu Deutschlands größter Goldhoffnung aufstieg. Doch zwei Erkältungen warfen die 24 Jahre alte Gesamtweltcupsiegerin zurück, insgesamt konnten die im vergangenen Jahr so starken Biathleten zuletzt nicht voll überzeugen. © dpa Auch die Weltmeister Simon Schempp und Erik Lesser fehlten beim Heim-Weltcup in Oberhof. Für Hektik sorgt das nicht. „Wer jetzt in Höchstform ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das in fünf Wochen auch noch so ist“, sagte der Bundestrainer der Frauen, Gerald Hönig, und beruhigte: „Wir sind im Soll bei unserem Fahrplan.“ © imago/Gerhard König Rebensburg soll’s richten: Nach den Kreuzbandrissen von Felix Neureuther und Stefan Luitz ist Viktoria Rebensburg die einzige Alpin-Fahrerin mit realistischen Medaillenchancen. Doch die Olympiasiegerin von 2010 ist angeschlagen, sie merkt die vielen Rennen. © imago/Revierfoto „Wir müssen jetzt schauen, wie wir den Januar gestalten, man muss eine smarte Planung machen. Vicky muss sich wohlfühlen. Wenn alles passt, dann ist sie top“, sagte Frauen-Bundestrainer Jürgen Graller. © imago/GEPA Pictures Doppelspitze gegen Stoch: Die Skispringer plagen Rückschläge. Nach seinem Sturz bei der Tournee will Richard Freitag schnell fit werden. Mit Andreas Wellinger soll Überflieger Kamil Stoch (Polen) attackiert und im Optimalfall der Olympiasieg mit der Mannschaft wiederholt werden. © dpa „Wenn wir Richard schnell zurückkriegen, ist mir vor den nächsten Ereignissen nicht bange“, sagte Bundestrainer Werner Schuster. „Das Team funktioniert.“ Nächster Härtetest: die Skiflug-WM in Oberstdorf vom 18. bis 21. Januar. © imago/Sammy Minkoff Goldgaranten im Eiskanal: Die deutsche Sportspitze setzt bei den Plänen für einen olympischen Aufschwung fast schon traditionell auf viel Edelmetall im Eiskanal. Auch 2018 sind die Rodler und Bobfahrer auf Kurs. Am Wochenende gab es bei den Rodlern um Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger zwei Dreifacherfolge am Königssee. Einzig der dreimalige Goldgewinner Felix Loch patzte und konnte auf seiner Heimbahn nicht gewinnen. © dpa Die Bob-Piloten um den viermaligen Weltmeister Francesco Friedrich klagen trotz vielversprechender Siege in diesem Winter allerdings noch über Materialprobleme. © imago/Ed Gar Nervöse Kombinierer: Die erfolgsverwöhnten nordischen Kombinierer wurden vom starken Saisonstart der Norweger etwas verunsichert. Doch vor allem Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek und der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel sollten im Februar trotzdem in den Medaillenkampf eingreifen können. © dpa „Nach dem Siegeszug in der vorigen Saison haben die anderen Nationen aufgeholt. Unser Anspruch bleibt: In jeder Disziplin eine Medaille“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. © imago/Eibner Europa Sie wollen überraschen: Während sich den Langläufern trotz guter Tour de Ski wenige Medaillenchancen bieten, reist Eisschnellläuferin Claudia Pechstein mit Zuversicht zu ihren siebten Winterspielen. Im Lager der Kufenflitzer überzeugte die 45-Jährige aus Berlin genauso wie Patrick Beckert bereits mit Weltcup-Podestplätzen. © dpa Zudem gewann Sprinter Nico Ihle am Wochenende EM-Bronze. Auch die Paarlauf-WM-Zweiten Savchenko und Massot sind für ihr Projekt Olympiagold im Plan. „Die Truppe da vorn ist ziemlich groß, aber als Vizeweltmeister darf man träumen“, sagte Trainer Alexander König. © dpa

Der Erfolg von Wendl und Arlt kam etwas überraschend, galten doch die Thüringer Eggert und Benecken nach den Ergebnissen in dieser und der vorherigen Saison als die großen Favoriten. Das Paar aus Suhl gewann in dieser Zeit 19 von 25 Weltcup-Rennen, wurde Weltmeister 2017, Europameister und deutscher Meister 2018. Und auch in den beiden Trainingsläufen am Dienstag hatten Eggert und Benecken, der am Renntag seinen 28. Geburtstag feierte, jeweils Bestzeit gefahren. Wendl und Arlt waren im zweiten Durchgang gestürzt.

Doch als es ernst wurde, waren die beiden Berchtesgadener da. Im ersten Lauf fuhren sie Bestzeit und setzten sich mit einem Vorsprung von 0,071 Sekunden vor Penz und Fischler an die Spitze. Eggert und Benecken folgten mit einem Rückstand von 0,111 Sekunden auf ihre deutschen Rivalen auf dem Bronzerang. Im entscheidenden Durchgang reichte es trotz eines kleinen Fehlers kurz vor dem Ziel zum Sieg für Wendl und Arlt.

