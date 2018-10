Pokalfieber in Ostwestfalen: Die Bayern kommen! West-Regionalligist SV Rödinghausen muss für das Gastspiel gegen den deutschen Rekordpokalsieger in das Stadion an der Bremer Brücke ausweichen. Die Partie SV Rödinghausen gegen FC Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) wird mit 16.600 Zuschauern ausverkauft sein. Das eigene Stadion in Rödinghausen, 30 Kilometer nördlich von Bielefeld gelegen, war schon beim Erstrunden-Hammer gegen Dynamo Dresden zu klein. Die Rödinghausener waren gegen den Zweitligisten nach Lotte umgezogen. „Wir hätten auch ein Stadion mit 30.000 Leuten voll bekommen“, sagt Geschäftsführer Alexander Müller vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte der SPORT BILD (aktuelle Ausgabe).