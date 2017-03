Roger Schmidt entlassen: Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer

Am Samstag ging Leverkusen mit 2:6 in Dortmund unter, verlor damit endgültig die Champions League aus dem Blick. Nun zog Bayer die Reißleine. Eine Nachfolgeregelung soll laut Bayer-Pressemitteilung zeitnah präsentiert werden. Der neue Coach soll wohl am Montagnachmittag kommen.